IPI: İktidar, medyanın yüzde 95’ini etkisi altına aldı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de basın özgürlüğünün durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 170 medya kuruluşu ve basımevi kapatıldı. Bunun yanı sıra ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle medyanın yaklaşık yüzde 95’i iktidarın etkisi altına girmiş oldu.

“Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana yürürlüğe giren ve basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan kanun hükmünde kararnameleri (KHK) kaldırmak yerine, Türkiye özgür medyayı sindirmek amaçlı daha fazla kanun ve benzeri araçları üretmeye devam etti” ifadelerinin yer aldığı rapor, IPI Yönetim Kurulu Başkanı Markus Spillmann ve IPI Direktörü Barbara Trionfi’nin önderlik ettiği bir IPI heyetinin, Ankara ve İstanbul’da yaptığı görüşmeler sonrası hazırlandı.

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Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK, Anayasa Mahkemesi ve TRT ile görüşmek isteyen IPI temsilcilerinin taleplerinin reddedildiği veya yanıtsız bırakıldığı belirtildi. Heyet ancak, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından yetkililerle görüşebildi. IPI’nın görüştüğü yetkililer, Türkiye’deki medya ortamını “iyi ve canlı” olarak niteledi.

Yetkililer medya çalışanlarına ve kuruluşların kapatılmasına yönelik eylemlerin, Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin ardından alınması gereken güvenlik önlemleri kapsamında olduğunu belirtse de IPI, “Bu güvenlik önlemlerinin, yalnız darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen’in sözde ilişkili olduğu kişiler ve kurumlar için değil, aynı zamanda Kürt, solcu ve diğer bağımsız medya kurumlarındaki gazetecileri hedef almak üzere sınırsız bir yetki olarak kullanıldığı görüldü” sonucuna ulaştı. (MEDYA SERVİSİ)