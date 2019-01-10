IPI'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması

Bağımsız gazeteci, editör ve medya yöneticilerinin bir araya gelerek kurduğu Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı, Türkiye hükümetine yönelttiği tutuklu yargılanan gazetecilerin salıverilmesi yönündeki talebini bir kez daha dile getirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili açıklama yayınlayan IPI, Türkiye’de gerileyen basın özgürlüğünün ve Türkiye’nin en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke olarak anıldığının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

'VERİLER ERDOĞAN'IN SÖYLEDİĞİNİN AKSİNİ GÖSTERİYOR'

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ocak’ta yayımladığı mesajda 16 yıllık AKP yönetiminde yapılan reformlarla basının özgürleştiği, zenginleşiği, ve çeşitlenebildiği bir zeminin yaratıldığı söylenirken, sayısal veriler ise aksini anlatıyor.

IPI’ın güncel verilerine göre, bugün en az 157 gazeteci parmaklıklar ardında bulunuyor. Bu gazetecilerin 127’si 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimini takip eden süreçte tutuklandı. Rakamlara göre darbe girişiminden önce ise yaklaşık 30 gazeteci cezaevinde bulunuyordu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonraki dönemde en az 211 gazeteci ve medya yöneticisi gözaltına alındı, tutuklandı veya cezai kovuşturmaya tabi tutuldu. Bu süreçte, bu rakam üzerinden 84 gazeteci serbest bırakılırken, 52 gazeteci cezaya çarptırıldı, 75’i ise hala tutuklu yargılanıyor. Darbe girişiminden bu yana, çoğu iftira, hakaret, veya üyelik ve propaganda gibi terör suçlamalarından olmak üzere gazeteciler toplamda 492 yıl, 11 ay, 8 günlük cezaya çarptırıldı ve “anayasayı ihlal etme” suçundan 5 ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

İki yıl süren Olağanüstü Hal süresince, yedi Kanun Hükmünde Kararname ile gazete, dergi, radyo kanalları, ve matbaa evleri de dahil olmak üzere toplamda 166 medya kuruluşu kapatıldı."

'TUTUKLU GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN'

Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford, IPI’ın Türkiye’de basın özgürlüğünü ve eleştirel medyanın varlığının sürdürülebilmesi adına yoğun çalışmalar yaptığını kaydederek şunları söyledi:

“Çoğunluğu gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklanan 157 gazeteci hapiste bulunuyorken, hükümetin ülkede basın özgürlüğü üzerine sorun olmadığı yönündeki açıklamaları gerçeklerden çok uzakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından, eleştirel görüşlerin ve çoksesliliğin var olabildiği bir basın ortamını yüreklendirecek bir tutum sergilemesini ve tutuklu yargılanan gazetecilerin serbest bırakılmasının temin edilmesini talep ediyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

Gazetecilik örgütlerinden Erdoğan'ın 'Basın özgür' yorumuna tepki