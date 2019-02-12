12 Şubat 2019 11:36

Akşener: Lüks uçağın kaç mermi eder, önce bunu hesapla

İYİ Parti Meclis grup toplantısında konuşan Meral Akşener "2,5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçağın kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla" dedi.

Akşener: Lüks uçağın kaç mermi eder, önce bunu hesapla

Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

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    Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Meral Akşener, hükümetin ekonomi poliyikalarını eleştirdi. "Zamların sorumlusu dediği o aracı iktidar olmasın?" diye soran Akşener, "Bu gidişle domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın" ifadelerini kullandı. "Kimseye suç atmaya kalkmayın suçlu sizsiniz kardeşim sizsiniz" diyen Akşener, "2,5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçağın kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla da sonra millete ahkam kesersin" çıkışı yaptı.

    Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    "HELİKOPTER KAZALARININ ARAŞTIRILACAĞINA İNANIYORUM"

    "Helikopter kazasında vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Son günlerde helikopter kazaları artıyor. Bu konunun da araştırılacağına inanıyorum."

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    İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker yaşamını yitirdi

    "ÇUKURA DÜŞMEYECEK KADAR DEVLET TECRÜBEMİZ VAR"

    "Kim ne derse desin İYİ Parti olarak güzel konuşmaya devam edeceğiz. Bizi düşürmeye çalıştıkları çukura düşmeyecek kadar devlet tecrübemiz var çok şükür.

    Ekonomideki kötü gidişata üzülüyoruz, yargıdaki haksızlıklara öfkeleniyoruz. Bir an evvel bu sorunların tamamını çözmek istiyoruz. Sedece biz değil, vatanını seven herkes aynı duyguları yaşıyor. Buradan ülkemin her köşesine sesleniyorum. Bu nezaket dilini devletin en tepesinden başlayarak 82 milyon vatandaşımızın da benimsemesini istiyoruz. Birbirimizi anlamak için adımlar atarsak sorunlarımızın çözümü de kolaylaşacaktır."

    "YAPAMIYORSANIZ GİDİN, YAPANLAR GELSİN"

    "Domates, biber ve patlıcanın fiyatı aracılardan artıyormuş. Kim bu aracılar? 'Fırsatçıların tepesine çökün' diyoruz. İktidar şikayet edecek makam değildir ama bunlar sürekli şikayet ediyor. Yapamıyorsanız gidin kardeşim yapanlar gelsin. Ama mesele bu zamanları kollayan fırsatçılar değil ki. Her kriz döneminde illaki fırsatçılar olur. Devlet gereğini yapar. Biberi, patlıcanı, patatesi almak zorunda kalan vatandaş, bunları üreten de satan da feryat ediyor. Bu işte bir gariplik yok mu?"

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    Tanzim satış kuyruğundaki vatandaş: Tüp kuyruğundan sebze kuyruğuna

    "ZAMLARIN SORUMLUSU DEDİĞİ O ARACI, İKTİDAR OLMASIN?"

    "Zamların sorumlusu dediği o aracı iktidar olmasın? Damat Berat diyor ki, sebze meyvenin fiyatı taşımacılık yüzünden artıyormuş. Yani patlıcanın, biberin pahalılığının sebebi, Muğla'dan Trakya'dan Nevşehir'den yola çıkan kamyonların şoförleriymiş. İyice şaşırmış bu adam. Nakliye fiyatlar için elbette bir kalemdir ama günaydın be kardeşim. Anlayacağın nakliye işi yeni değil. Otoyolları o kadar pahalı hale getirdiler ki... Mazot o kadar pahalı ki... Biz yapıcı muhalefet yapıyoruz fakat eleştirilerimiz ciddiye alınmıyor. Sadece oy almak için bu adımları atmakla bu iş yürümez. Halciyi, marketi suçluyorsunuz. Şimdi de çıkmış nakliyeciyi suçluyorsunuz. Kimseye suç atmayın. Suçlu sizsiniz kardeşim."

    "MİLLETE HİZMET GÖTÜRECEK PARALAR BUNLARIN CEBİNE DOLUŞUYOR"

    "Bir insan ehil değilse, derdi de kendi çıkarıysa geçmiş ola. Başa koyduğun adam işini yapıyor mu diye bakacaksın kardeşim. Şöyle bir anlayış olabilir mi? 'Bu hırsız ama bizim hırsızımız.' Utanmadan bunlar söyleniyor ülkemizde. Sonra o hırsızlığı örtmek için 3-5 kişi daha ortak oluyor işe. Millete hizmet götürecek paralar da bunların cebine doluşuyor. Sonra vah Mehmet amca, Ayşe ablanın başına gelenlere..."

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    AKP İlçe Başkanı: Hırsız bizim hırsızımız, yanında yer alırız

    "KİMSEYE SUÇ ATMAYIN, SUÇLU SİZSİNİZ"

    "24 Haziran'da çıktığımız her seçim kampanyası boyunca sizi uyarmadık mı? Çiftçi rahatsız, düşürün bu maliyetleri demedik mi? Üretici dağınık, kooperatifler kurun, güçlensinler dedik. Ciddi ürün kaybı var, verim düşüyor dedik. Kendi çıkardığınız tarım kanununu bile uygulamıyorsunuz. Verilen hibe ve destekler doğru adrese gitmiyor, denetleyin dedik. Velhasıl dedik de dedik. Hiç kulak asmadınız. Nasılsa 5 müteahhidinizin keyfi yerinde yazıktır. Ne hale geldik. Bunları yapmadıkça mutfaktaki yangın sönmez. Sadece günü kurtarmak için adım attığınızda oy almak için adım attığınızda bu iş yürümez. Kimseye suç atmaya kalkmayın suçlu sizsiniz kardeşim sizsiniz."

    "BUNLARIN SAĞINA BAK AKRABA, SOLUNA BAK 5 MÜTEAHHİT"

    "Sayın Cumhurbaşkanının anlayabileceğini düşünüyorum. Bu işi yapabilmek için iyi bir tedrisattan geçmeleri gerekir. Gece gündüz bu işlere kafa yormaları, milletin dertleriyle dertlenmeleri gerekir. Bunların sağına bak akraba, soluna bak 5 müteahhit. İYİ Parti'de vatanına milletine sadık kadrolar var çok şükür. Milletimiz de bunu görüyor ki, her geçen gün bize teveccühleri artıyor. Milletimiz sandığı bekliyor sandığı."

    "BUNLARIN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DEDİKLERİ CÜZDANLARININ GÖNLÜ"

    "Bu kentleri nasıl bu hale getirdiniz? 'Bu şehirlere nasıl ihanet ettik' diye kendiniz söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim bunların gönül belediyeciliği dedikleri, vatandaşın derdiyle dertlenmek değil cüzdanlarının gönlü.

    "BAŞKASINI SOKAN YILANI KOYNUNDA BARINDIRMA"

    "2010'da bizzat uyarmama, şahsen uyarmama rağmen yanlışlarından dönmediler. Yaptıkları yanlışın bedeli 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Dostça tavsiyem odur ki; sütü bozuktan kifayet olmaz. Başkasını sokan yılanı sakın ha koynunda barındırma. Gün gelir ki seni de sokmaya çalışır o yılan. Yaptıklarının bedeli 15 Temmuz darbe girişimi oldu, bu aziz millet, devleti sokaktan, köprüden topladı."

    "DAMAT BEY ÇIKMIŞ 'DENGEMİZİ BULDUK' DİYOR, NEYİN DENGESİ?"

    "Damat Bey çıkmış 'dengemizi bulduk' diyor, neyin dengesi? Ne Türkiye 16 yıldır dengesini bulabildi ne de siz siyasette denginizi bulabildiniz. Türkiye'nin dengesi de İYİ Parti, sizin denginiz de İYİ parti."

    "DOMATESİ, BİBERİ KAYNEYE BAĞLARLARSA ŞAŞIRMAYIN"

    "Devletin en stratejik fabrikasını yabancılara özelleştiriyorlar, domatesi, biberi kendileri satıyorlar. Bu gidişle domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın. Allah insanı en beğenmediği alanla imtihan edermiş. Bir hesapsızlığın sonucu bu. Sorunu inkar ediyorlar, çözümleri de çözüm değil. Diyelim ki 2 ay daha böyle milleti oyalayacaksınız sonra ne olacak? 6 aydır bağırıyorsun, neden düşmüyor peki bu fiyatlar. Çalışmayıp üretmeyip milleti betona gömeceksiniz, sonra da bağıracaksınız. Bağırarak, tehdit ederek ekonomiyi Türkiye'de çözecekseniz Nobel'i hak edersiniz. Ama böyle bir şey yok, çalışmayınca olmaz."

    "SİZ DE KALKIN SARAYDA İÇTİĞİNİZ EJDER MEYVELİ SMOOTHİEYİ ANLATIN"

    "Neymiş efendim muhalefet domates diyormuş, patlıcan diyormuş, soğan diyormuş... Ne diyelim peki? Bizim yediklerimiz bunlar. Siz de kalkın sarayda yediğiniz içtiğiniz ejder meyveli smoothieyi anlatın."

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    Saray'ın 30 Ağustos menüsü: Ejder suyu, Zencefilli Somonlu Suşi

    "SENİN UÇAĞININ PARASIYLA 1 MİRYAR 666 MİLYON MERMİ ALINIR"

    " 'Bir merminin fiyatı nedir, biliyormusunuz' diyorlar? Bunlar bahane ustası oldu. 40 yıl düşünsek meyve, sebze ve mermiyi aynı cümlede kullanmak aklımıza gelmezdi. Bu sözün ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkması büyük bir talihsizliktir. 3 tane belediye için Türk devletini bu kadar aciz göstermek olur mu? Sebzenin fiyatı ile merminin ne alakası var? Mermiyi sivri biberden, barutu domates çekirdeğinden mi üretiyorsun? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Bu devlet ilk kez mi düşmana mermi sıkıyor? Devleti yönetiyorsan hem mermiyi bulacaksın, hem de ekmeği, aşı ucuzlatacaksın. Beri bak efendi! Bu millet vatanı için verilen mücadelenin muhasebesini tutmaz. Sıkılan merminin hesabını sormaz. Hazır sorudan bahsetmişken ben sorayım: 2,5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçağın kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla da sonra millete ahkam kesersin. Eski bir içişleri bakanı olarak; senin o uçağının parasıyla, 158 F16 uçağımızın her biri 40'a saat uçar. Her biri 40 operasyon yapar. Senin uçağının parasıyla mehmetçiğin tabancasına, tüfeğine 1 milyar 666 milyon tane mermi alınır. Yoksulluk Türkiye'nin kaderi değildir. Bunlar yanlış politikaların sonucudur."

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    Erdoğan: Biber, patlıcan diyorlar; düşünün bir merminin fiyatı nedir?

    "HDP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN GİZLİ ORTAĞIDIR"

    "Geçen hafta Andımız'ın geri getirilmesi için önerge verdik, AKP ve HDP ile reddedildi. HDP, Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır ve görevi de onların iftiralarına altyapı hazırlamaktır. Yaptıklarına bakarsanız neyin ne olduğunu anlarsınız. Doğu Türkistan için bizden başka ah eden yok. Ey iktidar Çin'den para gelmedi mi daha?" (HABER MERKEZİ)

     

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