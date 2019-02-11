İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker yaşamını yitirdi

İstanbul Çekmeköy'de askeri bir UH-1 tipi helikopter site içerisine, çocuk parkı yakınına düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hastaneye kaldırılan 4 yaralı askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

VALİ YERLİKAYA 4 ASKERİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olayın ardından bölgeye geldi. Burada yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 4 yaralı askerin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yerlikaya, kazanın saat 18.51'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü düştüğünü ve başka yaralı olmadığını ifade etti.

"UH-1 TİPİ HELİKOPTER"

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada da düşen helikopterin UH-1 tipi olduğunu açıkladı. Açıklamada, "İstanbul / 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy’de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

26 Kasım 2018'de Sancaktepe'de 5 askerin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazayı da ABD yapımı UH-1 tipi helikopter yapmıştı.

İstanbul / 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy’de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Şubat 2019

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de düşen helikoptere ilişkin olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 19.04'te Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü." ifadelerini kullanmıştı. İkinci paylaşımında helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düştüğünü ve helikopterdeki 4 yaralı askerin de Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini duyurmuştu.

İSTANBUL'DA 21 YILDA DÜŞEN 6'NCI HELİKOPTER OLDU

İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine düşen askeri helikopter, DHA'nın derlemesine göre son 21 yılda İstanbul'da düşen 6’ncı helikopter oldu. Bu kazalarda toplan 23 kişi yaşamını yitirdi.

26 Kasım 2018- 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde düşmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirmişti.

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis yaşamını yitirirken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı. (HABER MERKEZİ)

Türkiye’deki UH-1 tipi helikopter kazaları