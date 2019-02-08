AKP İlçe Başkanı: Hırsız bizim hırsızımız, yanında yer alırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından Mersin Çamlıyaya AKP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş'in yaptığı konuşmanın görüntülerini yayınlandı. Özkan'ın paylaştığı görüntülerde Yetiş, hırsızlıkla suçlanan belediye başkan adayı için "Hırsız bizim hırsızımız. Biz yanında yer alırız" diyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: "Mersin Çamlıyayla AKP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş hırsızlıkla suçlanan belediye başkan adayını böyle savundu: HIRSIZ BİZİM HIRSIZIMIZ. BİZ YANINDA YER ALIRIZ!"

AKP'Lİ BAŞKAN: HIRSIZ BİZİM HIRSIZIMIZ ONU DESTEKLERİZ!



Mersin Çamlıyayla AKP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş hırsızlıkla suçlanan belediye başkan adayını böyle savundu: HIRSIZ BİZİM HIRSIZIMIZ. BİZ YANINDA YER ALIRIZ!



Video: @alimahir pic.twitter.com/Kd1wgj6MaP — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 8 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)