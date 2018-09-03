Saray'Ä±n 30 AÄŸustos menÃ¼sÃ¼: Ejder suyu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi

HÃ¼rriyet Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Vahap Munyar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki 30 AÄŸustos resepsiyonunda yer alan iÃ§ecek ve ikramlarÄ± yazdÄ±.

Hürriyet Genel YayÄ±n Yönetmeni Vahap Munyar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ndeki 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± resepsiyonunda ejder suyu ve efuli içildiÄŸini, ikramlar arasÄ±nda da "PataÅŸur içerisinde Çerkez TavuÄŸu" ve "Zencencefilli Somonlu SuÅŸi" olduÄŸunu yazdÄ±.

Vahap Munyar'Ä±n Hürriyet'te yer alan "YassÄ±ada'da Bizans kalÄ±ntÄ±larÄ± canlanacak" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±ndan ilgili bölüm ÅŸöyle:

'KÜLLÄ°YE'DE 'EFULÄ°' VE 'EJDER' SUYU Ä°ÇÄ°LDÄ°'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi bahçesinde gerçekleÅŸen “30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±” resepsiyonunda Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan Büyükdede, YatÄ±rÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Arda Ermut ve Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanÄ± Ä°smail Gülle ile sohbet ederken CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit BaÅŸkonak yanÄ±mÄ±za geldi:

- Yine sürprizlerimiz var.

Sunulan içecekleri sÄ±raladÄ±:

- Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eÅŸliÄŸinde), Efuli (Liçi meyvesi eÅŸliÄŸinde), Aloevera (Starex meyvesi eÅŸliÄŸinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Portakal, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Greyfurt, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Havuç, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Elma.

Yiyecek ikramlarÄ±nÄ± kokteyl masalarÄ±na koyduklarÄ± listeden gösterdi:

- PataÅŸur içerisinde Çerkez TavuÄŸu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, SusamlÄ± Levrek Simidi, AydÄ±n usulü kuzu çöp ÅŸiÅŸ...

ArdÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi’nin maketinin bulunduÄŸu masayÄ± iÅŸaret etti:

- Bunu, “Milletin evinden ikram” gibi bir konsept olarak düÅŸündük...BaÅŸkonak ve ekibi, ikramda birçok lüks oteli geride bÄ±rakacak iÅŸ çÄ±karÄ±yor...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 09:09

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