KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok

Volkan PEKAL

Adana

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları yine tartışma yarattı. Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) başarılı olan birçok öğretmen adayı mülakatta takıldı. OHAL ilanının ardından başlatılan ve kadrolaşma tartışmaları ile anılan mülakat uygulaması yine çok can yaktı.

Erhan Batmaz da bu mağdur öğretmen adaylarından biri. 2018’de girdiği KPSS’den 84,9 puan almasına rağmen mülakatta 55 puan verilen Batmaz, bu nedenle tercih bile yapamıyor. Binbir zorluklarla okuduğunu anlatan Batmaz, bilimsel hiçbir içeriği olmayan mülakatla atanmasının, sözleşmeli öğretmenlikle de iş güvencesinin iki kişinin iki dudağı arasında olmasına tepki gösterdi. Babasının iki kardeşiyle kendisini işçi maaşı ile okuttuğunu ifade eden Batmaz, “Tüm bunlar iş güvencesiz, kölece koşullarda çalışmak için miydi?” diye soruyor.

‘MÜLAKAT KADROLAŞMA İÇİN KULLANILIYOR’

Mülakatın ve güvenlik soruşturmalarının keyfi uygulamalara yol açtığını ve AKP’nin muhalif olanları, kendisi gibi düşünmeyenleri kamudan ihraç etme amacına hizmet ettiğini düşünen Batmaz, “Mülakat sistemi AKP’nin kadrolaşması için kullanılmaya devam ediyor” dedi. 2016 yılındaki KPSS’de 90 puan aldığını ifade eden Batmaz, “Ancak çağrıldığım iki mülakatta da bana 55 verilip tercih yapabilme sansımı bile elimden aldılar” dedi. Mülakatların hiçbir bilimsel norma uygun olmadığına dikkat çeken Batmaz, “Göstermelik birkaç mesleki soru ile yapılan mülakatların asıl sonucunu güvenlik soruşturması belirliyor. Birkaç kişinin iki dudağı arasında güvencesizlik ve geleceksizlik dayatılıyor biz öğretmenlere” dedi.

‘ÖZELDE GÜVENCESİZ, SİGORTASIZ ÇALIŞTIM’

Severek tercih ettiği ve okuduğu matematik öğretmeni olmasının mülakat ile engellendiği için özel eğitim kurumlarında çalışmak zorunda kaldığını anlatan Batmaz “Büyük umutlarla mezun olduğum üniversiteden mezun olunca işsizlik, güvencesizlik, hukuksuzluk ve yoğun bir sömürü ile karşı karşıya kaldım. 6 yıldır özel öğretim kurumlarında; yeri geldi sigortasız, yeri geldi maaşımı alamadan uzun saatler ve insanlık dışı koşullarda çalıştım. Bir günde aralıksız 11 derse girdiğim dönemler oldu” dedi. İşçi olan babasının tek maaşla çocuklarını okuttuğuna dikkat çeken Batmaz, “Babam kıt kanaat üç çocuğunu birden üniversitede okuttu. Ama bu kadar emek ne için bilmiyorum. Hak ettiğin halde atanamamak için mi? Üç kuruşa özel öğretim kurumlarında insanlık dışı, kölece koşullarda çalışmak için mi?” diye soruyor. Batmaz, şimdi çalıştığı iş yerinde de benzer sorunlarla karşılaştığını belirterek bu sorunların çözülmesi için öğretmenlerin iş yerlerinde örgütlenerek kendi sorunları için mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.