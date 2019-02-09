Sezgin Tanrıkulu: EYT'liler için tek madde yeter

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1999 yılında çıkarılan yasanın geriye doğru işletilmesi sebebiyle mağdur edilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Meclis'e kanun teklifi verdi. Yaklaşık 3 milyon kişinin 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle emekli olamadığını hatırlatan Tanrıkulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenecek tek bir madde ile bu mağduriyetin giderilebileceğini belirtti.

Tanrıkulu, 1999 yılında çıkarılan yasanın geriye doğru işletilmesi sebebiyle yaklaşık 3 milyon kişinin haklarının gasp edildiğini ifade etti. Hukuk kurallarının ilke olarak geriye yürüyemeyeceğini belirten Tanrıkulu, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için bu yasanın geriye doğru işlemesinin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu mağduriyetin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenecek tek bir madde giderilebileceğini belirten Tanrıkulu, “Teklifimizle, prim günü ve sigortalılık veya hizmet süresini tamamlamış ve hiçbir sigorta kapsamında çalışmadan yaşının dolmasını beklemek zorunda olan EYT'lilerin maruz kaldığı hukuksuzluğun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

TANRIKULU: ÇALIŞMAYA GELİNCE "YAŞLISIN" EMEKLİ OLMAYA GELİNCE "GENÇSİN"!

Tanrıkulu, bu durumun düzeltilmesi için Meclis’e defalarca kanun teklifi verildiğini ancak iktidar milletvekillerinin oylarıyla bu teklifin geri çevrildiğini hatırlattı. Erken yaşta çalışmaya başlayıp prim günü ve hizmet süresini tamamlamış olmasına rağmen, yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olamayan kişilerin ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığını söyleyen Tanrıkulu, “Bu kişiler iş aradığında ise özel sektör ve hatta devlet sektörü 'yaşlısın' demekte, emekli edilmeyi talep ettiğinde ise devlet 'gençsin' demektedir” diye belirtti.

EYT'lilerin, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dâhil birçok yolla haklarını aramaya çalıştıklarını ancak hala bir sonuç alamadıklarını belirten Tanrıkulu, prim günü dolanın yaşa takılmadan emekli olmasının genç işsizliği önlemek açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi AKP oylarıyla reddedildi

EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?