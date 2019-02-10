EYT'liler: 'Çift dikiş' değil hakkımız olanı istiyoruz

Sinan GÜLER

Ankara

Türkiye’nin dört bir yanından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bugün Ankara’da toplanıyor. Başkentte yapacakları büyük buluşma öncesi konuştuğumuz EYT’liler, yaşlarından dolayı işe alınmayıp işsiz kaldıklarını belirterek, “Çift dikiş değil, emekli olmak istiyoruz” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'de toplandı. Saat 13.00'te ise Yenimahalle'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde bir araya gelecekler.

Kamuoyunda EYT’liler olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirdikleri buluşmaların sonuncusunu bugün Ankara’da gerçekleştirecek. Ankara Yenimahalle’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde bir araya gelecek olan binlerce EYT’li 1999 yılında yasallaşan ve geriye doğru da işleyen 4447 sayılı Yasa’nın iptal edilmesini isteyecek. 4447 sayılı Yasa’yla daha öncesinde geçerli olan 5 bin prim günü ve erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl çalışma şartı değiştirilerek emekli aylığı bağlanması için sigortalılık süresi 10 yıldan az olan kadınların 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıldan az erkeklerin 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 6 bin gün prim yatırmaları şartı getirilmişti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, emeklilikte yaşa takılanların sorununun tüm ülke çapında bir sorun olduğunu dile getirdi. 1999 yılında çıkan 4447 sayılı Yasa ile emekliliğe yaş şartının getirildiğini ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı Yasa ile de aylık bağlanma oranlarının değiştirildiğini ifade eden Özüpak, bu iki yasa nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi. 5510 sayılı Yasa ile aylık bağlanma oranlarının yüzde 70’lerden yüzde 28’lere kadar düştüğüne dikkat çeken Özüpak, söz konusu yasa nedeniyle gün sayısının artması durumunda daha düşük emekli maaşı alındığını belirtti. Özüpak, aylık bağlanma oranlarında yapılan değişiklik sonucunda asgari ücret üzerinden primi yatan kişilerin emekli aylığı olarak 750 – 1000 lira arasında emekli aylığı almak durumunda kaldığını da dile getirdi. Yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin de işsizlik olduğunu belirten Özüpak, birçok EYT’linin “Verimsiz olduğu” gerekçesiyle işten çıkartıldığını ve “yaşlı” bulundukları için yeni işlere alınmadıklarını söyledi. Ayrıca, işsiz kalan EYT’lilerin emeklilik için gerekli prim ücretini tamamlamalarına rağmen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 77 lira olan Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kaldıklarını da belirten Özüpak, yaşadıkları mağduriyetlere son vermek istediklerini söyledi.

"BİZİ SAHİPLENEN PARTİLERLE YOL ALACAĞIZ"

Özüpak, kendilerinin isteklerinin meşru olduğunu belirterek, “Geçmişe dönük olarak işletilen yasalardan kaynaklı mağduriyetlerimizi sona erdirmek istiyoruz” dedi. Kendilerinin erken emeklilik değil, haklarını istediklerini vurgulayan Özüpak, yerel seçimleri hatırlatarak “Bizler, bizi sahiplenenlerle yol alacağız” diye konuştu. Siyasi partiler içerisinde kendilerinin yaşadıkları sorunları benimseyip bu sorunları çözmek için çabalayan partiler olduğunu da belirten Özüpak, “Yaşadığımız mağduriyetin artık giderilmesini istiyoruz” dedi.

"CUMHURBAŞKANININ DA EMEKLİ MAAŞI VAR"

23 yıldır çalışan ve yaşa takıldığı için emekli olamayan 49 yaşındaki Ayşe Mengeç, yaşadıkları en büyük sorunun yaşlarının ileri olmasından dolayı iş bulamamak olduğunu söyledi. Çalışanların işten çıkarılma, işsiz olanların da iş bulamama kaygısı yaşadığını belirterek bu durumun evlerine de yansıdığını belirtti. EYT’lilerin sadece işe girdikleri 1999 yılından önceki yasaya göre emekli olmasını istediklerini belirten Mengeç, “Benim çalışacak gücüm kalmadı” diye konuştu. Mengeç, emekli olunca Ordu’daki köyüne yerleşerek Çocuk Esirgeme Kurumundan bir çocuk evlat edinmek istediğini belirtti. “Herkesin hayali farklıdır. Ben torunlarımı büyütemedim, çocuklarımı sarılarak büyütemedim. Bir çocuk evlat edinip koruyucu anne olarak onu büyütmek istiyorum” diyen Mengeç, çoğu EYT’linin çalışacak gücü ve takati kalmadığını söyledi. Kendilerine yöneltilen “Çift dikiş olacaklar” iddialarına karşı “Bizi o duruma düşürmesinler” diyen Mengeç, Cumhurbaşkanının 80 bin lira maaş aldığını hatırlatarak “Onun emekli maaşı da var. Bizim alacağımız sadece 1000 lira, 1500 lira bir maaş. Bu bize niye çok görülüyor?” diye sitem etti.

"99 DEPREM ENKAZI BİZİM OMUZLARIMIZA YÜKLENDİ"

99 depreminden sonra söz konusu yasanın Meclisten geçtiğini hatırlatan Mengeç, “O zaman devletimiz yaralı diye ses çıkarmadık ama mağdur olduk” derken depremin enkazının kendi omuzlarına yüklendiğini söyledi. Mengeç, yerel seçimlerde kendi taleplerine sahip çıkanlara sahip çıkacaklarını da belirtti.

"İŞ VERMİYORSANIZ EMEKLİ EDİN"

Şu anda işsiz olan Cengiz Gökmen, 24 yıl çalışıp 8 binin üzerinde prim günü doldurduğunu belirterek “Bizi emekli etmeyenler bunu nasıl kendilerine hak görüyor, geceleri nasıl rahat uyuyorlar ben anlamış değilim” diye konuştu. EYT’lilerin amacının yan gelip yatmak olmadığını vurgulayan Gökmen, çalışmak istediklerini ama iş bulamadıkları için emekli olmak istediklerini söyledi. “Verebiliyorsa bize iş versin, veremiyorlarsa da emekli etsinler” diyen Gökmen, çift dikiş söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, çift maaş almak bir yana eve ekmek götürmekte zorlandıklarını belirtti. EYT’liler arasında çok sayıda mevcut hükümete oy veren insanların da olduğunu ifade eden Gökmen, “Gene oy vermek istiyorlar ama oy verince aç kalacaklar” diyerek yasa değişmezse mevcut hükümete oy vermeyeceklerini belirtti.

"EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ankara temsilcisi olan Ali Abbas Baş ise EYT’lilerin erken emeklilik değil ellerinden alınan haklarını geri istediklerini vurguladı. Çift maaş söyleminin kendilerini kötülemek için kullanıldığını söyleyen Baş, “Bazıları gibi emekli olup, kendisine yüzde 25 zam yaptırıp, kendisine çift maaş bağlatanlarla alakamız yok. Bizim alacağımız maaş 1300 lira. Biz sadece onun peşindeyiz” diye konuştu. Başvurdukları şirketlerin kendilerini yaşlı olduğu gerekçesiyle işe almadığını belirten Baş, en büyük sorunlarının işsizlik olduğunun altını çizdi. EYT’lilerin görmezden gelinmemesini isteyen Baş, seçimlerde kendilerine sahip çıkan partilere oy vereceklerini ifade etti.

KANUN TEKLİFİ AKP’Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Sayıları 4 milyonun üzerinde olan EYT’liler binlerce kişinin katılımıyla pek çok ilde gerçekleştirdikleri eylem ve etkinliklerin ardından bugün 81 ilden gelen EYT’lilerle Ankara’da büyük bir buluşma gerçekleştirecek. EYT yasası konusunda kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda şu sözleri sarf etmişti: “Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde erken emeklilik yükünü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı? Erken emekli olacak ondan sonra kendine göre başka bir işte çalışmaya devam edecek. Çift dikiş, türedi bunlar. Öte yandan Mecliste emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarafından verilen kanun teklifi TBMM’de AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

EYT’LİLER İÇİN TEK MADDE YETER

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetinin giderilmesi için Meclise kanun teklifi verdi. Yaklaşık 3 milyon kişinin 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle emekli olamadığını hatırlatan Tanrıkulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenecek tek bir madde ile bu mağduriyetin giderilebileceğini belirtti.

Sezgin Tanrıkulu: EYT'liler için tek madde yeter

EMEP: Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesinin yanındayız