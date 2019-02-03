Emeklilikte yaşa takılanların tepkisi salona sığmadı

Adana ve Kayseri'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik haklarını alabilmek için bir araya geldi. Toplantılarda 10 Şubat’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 81 ilden katılımla gerçekleştirilecek merkezi mitinge katılım çağrısı da yapıldı.

EYT'LİLER SALONA SIĞMADI

Adana’da EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe yasadan önce işe başlamalarına rağmen 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi ile yaşa takılan binlerce emekçi ve yakınları katıldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlediği etkinlikte bir araya gelen EYT’liler işe başladıkları tarihte geçerli olan erkekler için 25 yıl ve 5 bin gün prim, kadınlar için 20 yıl 5 bin gün prim şartının uygulanmasını ve zaten gecikmiş olan emeklilik haklarının verilmesini istiyor.

“Edirne’den Karsa, Jüpiter’den Mars’a çıksın artık bu yasa” sloganlarıyle bir araya gelen yaklaşık 700 EYT'li salona sığmadı. Çok sayıda kişi ayakta beklerken salonun dışında da kalabalık bir kitle oluştu. Mitinge dönüşen etkinliğe Emek Partisi, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin, İYİ Parti Milletvekilleri İsmail Koncuk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, CHP Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova adayları Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay ve Soner Çetin destek verdi.

“KLABİMDE STENT VAR, HALA ÇALIŞIYORUM”

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak konuştuğu sırada elinde “Babamı mezarda değil, yanımda emekli görmek istiyorum” yazılı döviz taşıyan bir çocuk “Babam kalp hastası olduğu halde emekli olamıyor. Emekli olmasını istiyorum” dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Toplantıya katılan emekçiler “Bu çocukları ağlatanlar utansın” diye tepki gösterdi.

Toplantı sırasında görüştüğümüz Mobilya işçisi Baba Serdar Bacaksız, "1991 SSK girişliyim. Kalp hastasıyım. Yakalaşık bir buçuk yıldır aort damarlarımda daralma var. Kalbimde stend var bir damarım yüzde yüz tıkalı. Hakkımı alıyorum. Yaklaşık 8 bin 600 primim var, yaşım 46 ama hasta olduğum halde emekli olamıyorum. Hakkımızı aramak için buradayım. Hakkımızın verilmesini istiyoruz” dedi.

“10 ŞUBAT’TA ANKARA’DAYIZ”

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ise "Sadaka dilenmedik, sadece senelerdir ödediğimiz, emanet ettiğimiz primlerin emekli maaşı olarak bizlere iade edilmesini istedik. İşsiz kalan arkadaşlarımız 77 lira GSS primi ödemeden sağlıktan faydalanamıyor. EYT topluluğu bu ülkenin temel taşı. Kesinlikle yılmak yok. Sonuç alana kadar kim bizim yanımızdaysa biz de onların yanında olacağız” dedi. Özüpak, 10 Şubat’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 81 ilden katılımla gerçekleştirilecek merkezi mitinge katılım çağrısı yaptı.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, mücadeleye başlarken söylediklerinin arkasında olduklarını belirterek “Son emeklilikte yaşa takılan emekli olana kadar bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. EYT namuslu bir hak arayışıdır, başka bir şey değildir" dedi.

“HAKLARIMIZIN İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Kayseri’de İl Kültür Müdürlüğü salonunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Platformu Sözcüsü, İsmail Yılmaztürk, 10 Şubat Ankara buluşması öncesinde yapılan hazırlıklara değindi ve katılım çağrısı yaptı.

Yılmaztürk, “Özel sektörde çalışan vatandaşa işverenler ‘yaşlandın’ diyor. Kapının önüne koyuyor. Devlet ise ‘daha gençsin’ diyor ve emekli etmiyor. Bu nasıl iştir? Biz EYT’liler olarak talebimiz, yeni bir mağduriyet yaratılmadan herkesi kapsayacak şekilde haklarımızın iade edilmesidir” dedi.

Mecliste red oyu verenlere tepki gösteren vatandaşlar, “Bizlere hizmet için o koltuğa oturanlar, taleplerimizi görmezden geliyorlar. Hak verilmez alınır” diye tepki gösterdi. Toplantıda 10 Şubat Ankara buluşmasına katılım çağrısı yapıldı. (HABER MERKEZİ)