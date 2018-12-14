EMEP: Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n mÃ¼cadelesinin yanÄ±ndayÄ±z

EMEP, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸi belirtilerek verilecek mÃ¼cadelenin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± duyurdu.

Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sabri Topçu emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla (EYT) ilgili sorunlarÄ±n çözülmesi gerektiÄŸini belirtip EYT’lerin taleplerinin ve taleplerini kazanmak için verdikleri mücadelenin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Toplumun önemli bir kesimini doÄŸrudan ilgilendiren emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar sorununun, siyasi iktidarÄ±n çözümü reddetmesi nedeniyle krize dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayan Topçu; “Bu sorun AKP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilerin sosyal güvenlikle ilgili vaatlerinin arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸ, gündemde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yer almasÄ± nedeniyle beklenti de yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± kademeli olarak artÄ±rarak mezarda emeklilik uygulamasÄ±nÄ± getiren, üstelik uygulamayÄ± geriye doÄŸru iÅŸleten iktidarlarÄ±n bu sorunun meydana gelmesinde sorumluluklarÄ± vardÄ±r” dedi.

Ä°ÅŸçinin, emekçinin, üreticinin alÄ±n terinin ürünü ve 81 milyonun hakkÄ± olan kamu kasasÄ±nÄ± tekeller baÅŸta olmak üzere sermayeye cömertçe açmakta sakÄ±nca görmeyen ErdoÄŸan ve AKP iktidarÄ±nÄ±n, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n talebine kaynaklarÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek reddettiÄŸini ifade eden Topçu ÅŸunlarÄ± söyledi; “EYT sorununu çözmeyi bir vaat olarak seçim programÄ±na alan parlamento partileri ÅŸimdi bu sorunu çözme yükümlülüÄŸü ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Üstelik bu partilerden MHP iktidarÄ±n ittifak partisidir. MHP dahil mecliste yer alan 4 partinin yasa çÄ±karma için sandalye sayÄ±sÄ± yeterlidir. Ancak, ErdoÄŸan'Ä±n ittifak gücü ve fiilen iktidar ortaÄŸÄ± MHP çözümü savsaklamayÄ± tercih etmektedir. Bütçe yasasÄ±nÄ±n içinde yapÄ±lacak düzenlemelerle bu sorun rahatlÄ±kla çözülebilir, yeter ki çözmeye niyet olsun.”

Topçu Emek Partisi olarak, EYT'Ä±n taleplerinin ve taleplerini kazanmak için verdikleri mücadelenin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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