CHP'li Özer: Baskı yaparak sebze-meyve fiyatlarını düşüremezsiniz

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TBMM'de yanında getirdiği sebze ve meyveler ile basın toplantısı düzenledi. Özer, "Dün eş zamanlı denetim yapmışlar. Fiyatlara bakılmış, fazlaysa idari işlem yapılacağı söylenmiş. Baskı yaparak, doları düşüremediğiniz gibi sebze, meyve fiyatlarını da düşüremezsiniz" dedi.

DHA'nın haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Özer TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, domates, salatalık, biber, patlıcan ve portakal kasalarıyla geldi. Sebze ve meyvelerden 'anarşist' diye bahseden Özer, market fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Özer, "Bütün anarşistleri getirdik. Bir de iş birlikçileri var, onlar da üreticiler. Onlar da bizi Kumluca'da, Akdeniz sahilinde izliyorlar. Dün eş zamanlı denetim yapmışlar. Fiyatlara bakılmış, fazlaysa idari işlem yapılacağı söylenmiş. Bunlar yakalanmış efendim, bunlar organize bir ekip. Ekonomiyi sopayla durduramazsınız. Baskı yaparak, doları düşüremediğiniz gibi sebze, meyve fiyatlarını da düşüremezsiniz" diye konuştu.

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CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer | Fotoğraf: DHA

"BİZ ÜRETMEZSEK BU FİYATLAR SENEYE 50 LİRA OLUR"

CHP'li Özer, "Domatesin çok çeşidi var. Şişli'de, Kadıköy'de manav en iyi malı 8- 9 liraya alır, 20 liraya satar. Müşterisi fiyatın kalitesine bakar; ama halden fiyat alıp, oraya bakarsanız yanlış olur. Çarliston biber İstanbul'da 7 ile 10 lira arasında değişiyor. Ankara hal fiyatları çarliston biber 4 ile 7,5 lira arasında. Fethiye'den domates getiriyorlar, çürüğü fazla fiyatı düşük. Burada çok fazla kazanan da yok söyleyeyim. Hükümet ve bakanlıklar suçu halde, komisyoncuda, çiftçide arayacağına niye tarımı masaya yatırıp, 'Nasıl bir hastalığımız var, ne yapmalıyız?' diye bunları hiç düşünen yok. Herkes günübirlik düşünüyor. Gelecek sene soğanı, domatesi kaça yiyeceğiz bilen var mı? Biz üretmezsek bu fiyatlar seneye 20 lira olur, 50 lira olur. Tanzim satış mağazaları ile bu iş yürümez. Öyle kolay değil bu işler. Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet büyükleri; şu çiftçiyi ayağa kaldırın, yardımcı olun, üretime dönelim" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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