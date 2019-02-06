06 Şubat 2019 05:02

"Pazarın bir ucuna gidip geldiğimde fiyatlar artacak diye korkuyorum"

Bursa'daki Başaran pazar yerinde artan sebze meyve fiyatlarını alışverişe gelen vatandaşlarla ve ürünlerini satmaya çalışan pazarcılarla konuştuk.

"Pazarın bir ucuna gidip geldiğimde fiyatlar artacak diye korkuyorum"

Fotoğraf: Evrensel

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    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    Artan sebze meyve fiyatları vatandaşlarda tepki yaratırken, pazarcılar ise ‘tarım politikalarını’ adres gösteriyor. Bazı pazarcılar tezgah açmıyor, vatandaşın bir kısmı pazarcıları, bir kısmı hükümeti suçluyor. Ancak şu tartışma götürmüyor: Sebze ve meyvede fiyatlarındaki artış vatandaşın elindeki poşetleri azaltıyor! Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Başaran pazar yerinde artan sebze meyve fiyatlarını alışverişe gelen vatandaşlarla ve ürünlerini satmaya çalışan pazarcılarla konuştuk.

    “Pazar markete göre her zaman daha ucuz olur” diye pazara geldiğini söyleyen bir gıda işçisi, şöyle devam ediyor:

    “Artık kiloyla alma devri bitti. Her şeyi yarım kilo alıyoruz. Her hafta yeni bir zam geliyor. Korkuyorum valla pazarın başından sonuna gidip geldiğimde sebze meyvede ilk gördüğüm fiyatlar tekrar değişeceği için. Aldığımız maaş zaten yetmiyordu şimdi sürekli bir zam hali var. Ben hiçbir şeye yetiştiremiyorum. Sorun yok diyenler neye göre bunu diyor onu anlamış değilim. Bir ürünü alırken diğerini bırakıyorum 13, 14 liraya biber, patlıcan mı olur kardeşim? Sadece sebze-meyveye zam gelse iyi, bütün ürünlere zam geliyor. Şimdi seçim önü göstermelik indirimler güzellikler gelir. Peki seçim bittikten sonra bizi neler bekliyor bir de bunu sormak gerek.”

    ‘PATLICANI 10, 11 LİRAYA ALIYORUZ, 13, 14 LİRAYA SATIYORUZ’

    Pazar tezgahında lahana, pırasa, karnabahar satan pazarcılar, “Vatandaşın tepkisini dinliyorsunuz, bizim de tepkimizi dinleyin” diyor. İçlerinden bir pazarcı şunları söyledi:

    “Ben yaklaşık 10 senedir pazarcılık yapıyorum ilk kez sebze ve meyve çeşitlerinin bu kadar pahalı olmasına şahit oldum. Babam ise 30 seneyi aşkın bu işi yapıyor. O da hiç bu kadar yüksek fiyatlara ürün sattığını hatırlamıyor. Müşteriler ise başta bu durumu dolar yükselişine ve fırsatçılığa bağlasa da ilerleyen zamanlarda işin renginin öyle olmadığının farkına vardılar. Bugün sattığımız ürüne 3 defa KDV geliyor. Geçen sene kilosunu 7 liradan aldığımız poşetin bugün kilosu 13-14 lira. Bursa halinin şehir merkezine uzaklığından ötürü yakıttan da kaybımız oluyor. İşin bu boyutunu gören yok tabi. İlk defa karşılaştığımız manzaralardan bir tanesi de fahiş fiyatlardan dolayı satacak ürün bulamayan pazarcı esnafının tezgahını açmaması oldu. Pazarda kuru bir kalabalık var. Müşterilerin hepsi etiket fiyatlarına veryansın ediyor. İhtiyacı oldukları ürünleri fiyat pahalılığından dolayı yarı yarıya almak zorunda kalıyor ya da nispeten daha ucuz olan ürünleri tercih ediyor. Biz de memnun değiliz. Yüksek fiyattan ürün satmaya ama mecburuz. Bugünlerde çok konuşulduğu için söylüyorum patlıcanı 10, 11 liraya alıyoruz. Bunu 13, 14 liraya satıyoruz mecburen. Vatandaş bize tepki gösteriyor, bize kızıyor sanki biz yapıyoruz bu zammı. Kışın bu soğuğunda sabahtan akşama kadar tezgah başındayız bir de zamlardan bizi sorumlu tutuyorlar. Bu zamların sebebi uygulanan tarım politikaları bizle hiçbir ilgisi yok.” (Bursa/EVRENSEL)

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