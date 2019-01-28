28 Ocak 2019 12:14

"35 senedir pazarcıyım, ilk defa böyle fiyatlara sebze satıyorum"

Ege ve Akdeniz'de etkili olan fırtına, pazarı da vurdu. Mahsul yokluğu yüzünden fiyatların sürekli arttığını söyleyen esnaf da dertli alıcı da.

"35 senedir pazarcıyım, ilk defa böyle fiyatlara sebze satıyorum"

Fotoğraf: Hande Nayman/DHA

    • Paylaş

    Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, pazar tezgahlarını vurdu. Mendenes Nehri'nin taşmasıyla tarlalar su altında kalırken hortumun etkili olduğu Antalya'da da tarım ve sera alanlarının zarar görmesi nedeniyle bu bölgelerden mahsül getirilemedi. İzmir'de pazar tezgahlarında patlıcan 12 TL, dolmalık biber 12-14 TL, taze soğan 10 TL, ıspanak 8 TL, domates ise 7 TL'lik etiketlerle satıldı.

    Ege Bölgesi'nde birkaç haftadır etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'da fırtına ve hortumlar tarım alanları ve seralara zarar verdi. Antalya'da yetiştirilen mahsuller azalırken pazardaki fiyatları yükseldi. Son 20 yılın en kuvvetli yağışlarını yaşayan ve metrekareye 203 kilogram yağmurun düştüğü Manisa'da da etkili olan sağanak yağış sonucunda tarım alanları zarar gördü, Menderes Nehri'nin taşmasıyla ekili dikili tarım alanları göle döndü.

    Tarım alanlarının zarar görmesi, Karşıyaka'da çok katlı pazar yeri ve Balçova'da viyadük altında kurulan pazar yerinde de etkilerini hissettirdi. İzmir pazarlarında patlıcanın kilosu 12 TL'ye, dolmalık biber 12- 14 TL'ye, taze soğan 10 TL'ye, ıspanak 8 TL'ye, domates ise 7 TL'ye yükseldi. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf satış yapamamaktan, yurttaşlar ise pahalılıktan dert yandı.

    '35 YILLIK PAZARCIYIM, BÖYLE FİYAT GÖRMEDİM'

    Mehmet Yedikardeş (Fotoğraf: Hande Nayman/DHA)

    Havaların soğuması ile son dönemde etkili olan fırtına ve yağışların fiyatları yükselttiğini belirten esnaf Mehmet Yedikardeş, fiyat artışının ürün azalmasından kaynaklandığını belirterek "Şu anda biber 10 TL'den 12 TL'ye, patlıcan 8 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Tarlalarda ürünler azaldı. Vatandaştan çok tepki alıyoruz. Onlar da şokta biz de şoktayız. Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum. Geçen sene patlıcan 3 TL, biber 5 TL idi. Bu sene bu fiyatların tam iki katına satış yapıyoruz. Biz Antalya'dan sebze getiriyoruz ve Antalya'daki fırtına, fiyatları daha da arttıracak ama havalar ısınırsa fiyatlar biraz düşer" dedi.

    Ispanak satışı yapan esnaf Ahmet Altıntop ise ıspanak fiyatının 5 TL'den 8 TL'ye yükseldiğine değinerek "Ege ovasının genelini sel bastığından haliyle çiftçi tarlaya giremedi. Kuru yerlerdeki ürünler de yetersiz kaldı, o yüzden fiyatlar yükseldi. Manisa Gediz'de ova su altında kaldığı için fiyatlar yükseldi. Vatandaş bugün almasa da yarın alacak, bunlar temel gıdalar, ertelemek mümkün değil" dedi.

    Ahmet Altıntop (Fotoğraf: Hande Nayman/DHA)

    Karşıyaka çok katlı pazaryerinde domates satışı yapan esnaf Kenan Oğuz ise Antalya'daki hortum, fırtına ve selin seraları tahrip etmesi nedeniyle domatesin fiyatının 7 TL'ye yükseldiğine dikkat çekerek "Vatandaş tüketmiyor, biz de satamıyoruz. Kilo başı 50 kuruş kâr ediyoruz. Bunun nakliyesi, KDV'si de var. Fiyatlar bundan sonraki süreçte de daha yükselir diye tahmin ediyorum" dedi.

    Kenan Oğuz (Fotoğraf: Hande Nayman/DHA)

    Artan fiyatlar yüzünden satışların durduğunu söyleyen esnaf Hazret Tekin, "Antalya'daki sel, malın bulunmaması yüzünden fiyatları yükseltti. Olay yeni gerçekleşti ancak ürünler ortalama 1'er TL daha artacak diye düşünüyorum. Biber 10-12, salatalık 5-6 TL'den, patlıcan 10-12 TL'den satılıyor. Vatandaş zorlanıyor, 2 TL'lik biber almak zorunda kalıyor" dedi.

    Hazret Tekin (Fotoğraf: Hande Nayman/DHA)

    'MECBUREN AZ AZ ALIYORUZ'

    Fiyatların çok yüksek olduğundan yakınan Yılmaz Koç, esnafın en fazla kilo başına 1-2 lira kâr koyduğunu belirterek "Alan da satan da zorluk çekiyor, mağdur oluyor. Çoğu kişi alamıyor. Temel ihtiyaçlardan olduğu için insanlar alsa da çok az alıyor. Son dönemde birçok mahsulün suyun altında kaldığını biliyoruz, ister istemez fiyatlar da arttı" ifadelerini kullandı.

    Pazar alışverişi yapan Saadet Kara ise, "Salatalık 6-8 TL, kereviz 6 TL olmuş. Alabildiğimizi alabiliyoruz, diğerleri kalıyor. Fiyatlar bizi çok zorluyor. Mecburen ürünlerden az az almak zorunda kalıyoruz" dedi. (DHA)

    Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu

    Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu

    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halka verecek bir şeyi kalmayanların hezeyanı!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçiler ve akademisyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Eğitim işsizlik ilişkisi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Can Egeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı
    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamu kaynaklarından çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarda para ayırdığı ortaya çıktı.

    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi
    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi

    İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer dahil 23 aday dünkü PM toplantısında belirlendi. Sadece 4 ismin yerini koruması dikkat çekti.

    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu

    Aliağa gemi söküm bölgesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu. İşçiler, ücretlerine zam da talep ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe
    ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe

    ORC Araştırma'dan Mehmet Pösteki, AKP'nin ilk kez bir seçime geride başladığını belirtirken İstanbul'da durumun kafa kafaya olduğunu söyledi.

    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"
    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

    Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yemeklik yağa litre başına 10 kuruş "atık yağ" vergisi konulduğunu söyledi.

    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı

    Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 8 liraya çıktığını, yoksulluk sınırının da 6 bin 543 TL olduğunu açıkladı.

    Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor
    Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor

    Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici: Futbol medyası Robinho’nun geçmişini yok sayarak, tecavüzün meşrulaştırılmasına katkı sunuyor.

    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti
    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti

    Sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, cumartesi günü düzenlenen eylemlerde plastik mermi isabet eden gözünü kaybetti.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist yarın belli oluyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist yarın belli oluyor
    'Her çocuğun kitaplığında olsa' diyebileceğimiz kitaplar
    'Her çocuğun kitaplığında olsa' diyebileceğimiz kitaplar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Kurşun kalem ucundaki sanat
    Kurşun kalem ucundaki sanat
    GÜNCELLENDİ
    CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi
    CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

    CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste Parti Meclisi tarafından belirlendi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek
    HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

    HDP'nin Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e yükseldi. Kayıp 300 kişi için umutlar tükeniyor.

    ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı
    ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı

    ABD, Suriye'den çekilme sürecine destek vermesi gerekçesiyle 600 askeri ülkeye gönderdi.

    Mansur Yavaş: Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor
    Mansur Yavaş: Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, anketlerde 10 puan önde göründüğünü, bu havayı sokakta da hissettiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer: Büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz
    CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer: Büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ilk mesajında İzmirlilere teşekkür etti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti

    Kritik PM toplantısı esnasında istifasını açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kararından geri döndü.

    MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor
    MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor

    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Barış Altıntaş ile gazeteci davalarındaki yargısal pratikleri konuştuk.

    Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor
    Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor

    Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Hekmat, “Her yıl Muhammed gibi binlerce kişi ölüme gönderiliyor” dedi.

    Aygün Alüminyum işçileri: Çıkış değil ücret verilsin, zam açıklansın
    Aygün Alüminyum işçileri: Çıkış değil ücret verilsin, zam açıklansın

    Maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak eden Aygün Alüminyum işçileri, şubat gelmesine rağmen aralık ücretlerini dahi alamadı.

    Eksen Makina işçileri: Haklarımız yılan hikayesine döndü!
    Eksen Makina işçileri: Haklarımız yılan hikayesine döndü!

    Gebze'deki Eksen Makina işçileri 3 aylık ücretlerini ve tazminatlarını istiyor.

    2023 Eğitim Vizyonu: Hedef dini ve piyasacı bir eğitim
    2023 Eğitim Vizyonu: Hedef dini ve piyasacı bir eğitim

    Eğitim Sen Ankara 1, 3 ve 4 No’lu Şube Başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni değerlendirdi.

    Metalde TİS süreci yaklaşıyor: Ücretler eridi, iyi bir sözleşme şart
    Metalde TİS süreci yaklaşıyor: Ücretler eridi, iyi bir sözleşme şart

    Renault işçileri, toplusözleşme konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek sendikaya şimdiden hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

    TARİŞ işçileri: İşçinin yanında duran belediyecilik anlayışı olmalı
    TARİŞ işçileri: İşçinin yanında duran belediyecilik anlayışı olmalı

    Direnişlerinin 83. gününe giren TARİŞ işçileriyle yerel seçimleri konuştuk.

    '15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'
    '15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'

    Diyarbakır Barosu, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm hukuki ve kurumsal girişimlere rağmen düğün yapılarak alenen evlendirildiğini duyurdu.

    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu
    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu

    Gebze'de direniş ve grevde olan Flormar, İzocam ve Eksen Makine işçilerinin çocukları film gösteriminde bir araya geldi.