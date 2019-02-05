‘Yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketici sebzeye erişemez oldu'

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yaptığı açıklamada, TÜİK istatistiklerinin sebzedeki fiyat artışları ve pahalılığın tarihi rekorda olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

“İstatistiklere göre, yıllık sebze enflasyonu yüzde 94.72 oldu. Bu durum, tarımın can çekiştiğini gösteriyor. Sebzede fiyat artışı maaş artışının ortalama 4.7 katı oldu. Artık, tüketiciler en önemli ve temel besin kaynaklarından olan sebzeye yeterince erişemiyor” diyen Çakar, “Özellikle, yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketiciler, zaten, dana eti, kuzu eti, koyun eti ile peynir ve tereyağ gibi süt ürünlerine erişemiyor. Sebze ile beslenmeye ağırlık vermek zorunda kalıyorlardı. Artık, son bir yıllık süre içerisinde her geçen gün pahalı hale gelmesi nedeniyle, sebzeye de erişemez oldular. Bu durum, yüzde 80’den fazlasının yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan toplum kesimlerinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin artışına neden olacaktır” dedi.

Çakar, taleplerini şöyle sıraladı: