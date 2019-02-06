Sebzeli açıklama: 4 kişilik ailenin 2 bin 707 liraya ihtiyacı var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de sebzeli basın toplantısı düzenleyerek çarşı pazardaki yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaşadığı yoksulluğa dikkat çekti. Basın toplantısında marul, pırasa, turp, sivri biber, ıspanak, portakal, havuç, yer elması, semiz otu gösteren Gürer, 4 kişilik ailenin bu ürünleri bir ay boyunca alabilmesi için 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre yıllık sebze enflasyonunun yüzde 94,72 olduğunu ifade eden Gürer, AKP'nin 16 yıllık yanlış tarım politikaları sonucu bugünleri yaşadıklarını vurguladı. Gürer, sulama suyunun halen sorun oluşturduğunu, 4 milyon hektar tarım arazisinin yok olduğunu söyledi.

‘ÇİFTÇİYE ZORLA MI ÜRETİM YAPTIRACAKSINIZ?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘fiyatlara ayar çekeceğiz’ açıklamasını hatırlatan Gürer, “Üretici, üretimden vazgeçtiğini söylediğinde boş arazilere jandarma gönderip, çiftçilere bu tarlada zorla mı üretim yaptıracaksınız?” diye sordu.

Yabancıların Türkiye'de tarım arazisi almaya devam ettiğine dikkat çeken Gürer, buna karşın çiftçilerin icralık olduğunu, arazilerini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, “Vatandaş, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır” açıklamasına işaret eden Gürer, bu sabah markete giderek alışveriş yaptığını söyledi.

‘ÇARŞI-PAZAR YANGIN YERİ’

Beraberinde kasaların içinde getirdiği sebzeleri tek tek gösteren Gürer, marul ve pırasaya 5,95'er lira, turpa 2,40 lira, sivri bibere 11,90 lira, ıspanağa 7,95 lira, karnabahara 4,75 lira, havuca 4,95 lira, yer elmasına 6,95 lira, semiz otuna 8,90 lira ödediğini anlattı.

Bu alışverişin içinde ekmek, peynir, yağ, et olmadığına dikkati çeken Gürer, 4 kişilik bir ailenin bunları almak için ayda 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Gürer, “Asgari ücret 2 bin 20 lira. Asgari ücret ile bu ürünleri bir ay boyunca alıp tüketemiyorsunuz. Tüketici perişan, fiyatlardaki artış nedeniyle alım gücü düştü, çarşı pazar yangın yeri. Pazarlar boşalmış, tezgahın önünden bakıp geçiyorlar. Market fiyatları yüksek, üreticinin girdi maliyetleri de yüksek” diye konuştu. (Ankara/AA)