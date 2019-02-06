Ocak ayında 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2019 Ocak ayı kadına yönelik şiddet raporunu açıkladı. Basına yansıyan ve kendilerine doğrudan gelen başvurular üzerinden hazırlanan raporda, çocuk istismarı ve cinsel şiddetin basına yansıyanlardan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

10 KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Rapora göre, 2019 yılının Ocak ayında 43 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet de devam etti. Raporda ocak ayında işlenen kadın cinayetlerinin 10’unun şüpheli ölüm olarak kaydedildiği belirtildi.

OCAK AYINDA ADANA’DA 4 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, illere göre kadın cinayetleri şöyle sıralandı:

Adana 4, İstanbul 3, Eskişehir 3, Ankara 2, Bursa 2, İzmir 2, Konya 2, Hatay 2, Malatya 2, Edirne 2, Bartın 1, Burdur 1, Denizli 1, Düzce 1, Kayseri 1, Kırşehir 1, Kocaeli 1, Kütahya 1, Manisa 1, Muğla 1, Mersin 1, Ordu 1, Osmaniye 1, Sakarya 1, Urfa 1, Trabzon 1, Zonguldak’ta 1 kadın.

16 KADIN ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Bireysel silahlanmanın kadınların hayatlarına mal olduğunun belirtildiği raporda, ocak ayında 16 kadının ateşli silahla öldürüldüğü belirtildi.

30 KADIN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Cinsel saldırıya maruz kalan kadın sayısının 30 olarak belirtildiği raporda, gerçek sayının daha fazla olduğunun altı çizildi.

ÇOCUK İSTİSMARI

Raporda, çocuk istismarının devam ettiği belirtilerek, İzmir’de üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğrayıp hamile kalan 12 yaşındaki kız çocuğunun ikiz bebek doğurduğuna, Malatya’da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun 4 kişi tarafından 9 ay boyunca cinsel istismara uğradığına,

Hatay’da ödevini yapmadığı bahanesiyle babası tarafından dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan'ın yaşamını yitirdiğine vurgu yapıldı.

Çocuk koruma odaklı istatistik toplama ve analiz bilgi paylaşım sistemi oluşturulmadığı; bu istatistiklere göre somut adımlar atılmadığı ve çocuklar için adalet sağlanmadığı müddetçe haberlerin gelmeye devam edeceğine dikkat çekilen raporda "Bu adımlar uygulanmadığı için çocuk istismarının üzeri örtülüyor ve çocukların uğradığı şiddetin boyutu büyük oluyor” denildi.

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ŞULE ÇET CİNAYETİ: FAİLLER AKLANIYOR

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Şule Çet cinayetine de değinilen raporda, “Şule’nin faillerinin bir adli tıp uzmanına parayla hazırlattığı cinsiyetçi ve insan haklarına aykırı raporda ‘Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir’ denilerek failler aklanmaya çalışılmıştır. Yasaların, korumanın ve adaletin etkin sağlanmamasıyla artan intihar süsü verilmiş cinayetler artıyor” ifadeleri kullanıldı.

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"DEVLET KURUMLARI KADIN DÜŞMANLIĞINI ARTTIRIYOR"

Raporda, son olarak şu öneriler yapıldı: “Somut adımlar atmasını beklediğimiz devletin ilgili kurumlarından kadın düşmanlığını, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini artıracak söylemleriyle karşılaştık. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yaptığı bir açıklamada ‘Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikayette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşler ayrılsın diye kanun çıkarmışız’ diyerek kadına yönelik şiddeti körükleyecek bir açıklamada bulundu. Kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasının sebeplerinden birisi de şikayetçi olduklarında veya karakola gittiklerinde tekrar evlerine gönderilmeleri ve hukuki işlem başlatılmamasıdır.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun daha önce açıkladığı rapora göre, 2018’de 440 kadın katledildi, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı. 1217 çocuk istismarı medyaya yansıdı ve 26 çocuk öldürüldü.