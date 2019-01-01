2018’de 440 kadın katledildi, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018’de kadına şiddet olaylarına ilişkin verileri raporlaştırdı. Raporda, kadın cinayetlerinin önceki yıllara göre arttığına dikkat çekildi.

Rapora göre 2018 yılında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 440 kadın öldürüldü, 317 kadınsa cinsel şiddete maruz kaldı. Kadın cinayetlerinin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer işledi.

​ Grafik: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ​

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE ARTIŞ OLDU

Raporda 2018’de baraj, göl kenarı, yol kenarı gibi yerlerde ölü bulunan kadın haberlerinin yaygınlaştığına da dikkat çekildi. 2018’de öldürülen 440 kadından 131’inin şüpheli olarak kayıtlara geçtiği ve faillerinin de bulunmadığına dikkat çekildi.

Kadın cinayetlerindeki artışta bireysel silahlanmanın teşviki, silah kullanımının son yıllarda artması ve kadın cinayetlerine karşı somut adımların atılmaması nedenler olarak sıralandı.

Grafik: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

6284 KADINLARIN ŞİFRESİ

Uzun yıllar boyu kadınların mücadelesinin ardından hayata geçirilen 6284 sayılı Koruma Kanunu’nun etkin kullanılmadığına da vurgu yapılan raporda, “2018 yılı içerisinde öldürülen kadınların koruması yok ya da tespit edilemiyor. Kadına yönelik şiddette en büyük çözüm olan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin uygulanmıyor. Şiddete uğrayan kadını korumak için saldırgana en az 1 ay uzaklaştırma kararı çıkartılması; kadına barınak sağlanması, kadına yeni kimlik verilmesi gibi birçok düzenlemeyi içeren 6284 etkin uygulanmış olsaydı bugün kadınlar yaşıyor olacaktı. 6284’ün yürürlüğe girdiği 2011 yılında en az kadın cinayeti yaşanmışken 6284’ün saldırıya uğradığı 2018 yılında en yüksek sayıya ulaşması tesadüf değil. Bu yıl kadınlar 6284’ün bazı basın organlarında ‘aile yıkan, yuva bozan’ diye karalamasına karşı ‘6284 kadınlar için can simididir’ diyerek meydanlardaydı” ifadeleri yer aldı.

Grafik: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

BİN 217 ÇOCUK İSTİSMARI BASINA YANSIDI, 26 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

2018’de bin 217 çocuk istismarı haberinin medyada yer aldığı belirtilen raporda “Fakat gerçek istismar verilerinin bunun kat be kat üstünde olduğunu biliyoruz. Çocuklar bulundukları her alanda kaldıkları yurtlarda, okullarda öğretmenleri, okul çalışanları tarafından, evlerinde en yakınları tarafından istismar edildiler. Aralık ayında ise 9 çocuğun istismara uğradığını basında gördük. Cinsel istismara uğradıkları babalarının cezaevinden çıkması ihtimalini öğrenince iki kız kardeş intihar girişiminde bulundu. İki kız kardeş, devletin kendilerine sahip çıkmadığını belirtti ve savcılıktaki ifadeleri ile hastane raporlarının değiştirildiğini söylediler” denildi.

2016 yılında öldürülen 26 çocuğun 11’i babaları tarafından öldürüldü. Erkekler 6 çocuğu annesi ile birlikte öldürdü, 5 çocuk baba şiddetine maruz kalarak öldürüldü. 3 çocuğun da istismar edildikten sonra öldürüldüğü açığa çıktı.

MEDYA VE SORUMSUZ DİLİ!

İletişim araçlarında, bazı televizyon dizilerinde sorumsuz söylemlerle kadına şiddet ve istismarın olağan gösterildiğine dikkat çekilen raporda, “Dünyada 4 milyon kadının cinsel köle olduğu, bu kadınların üzerinden kazanılan paranın da yıllık 12 milyar olduğu acı bir gerçek. Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması öncelikle devletin ve siyasal iktidarların tüm kurumlarıyla sorumluluk üstlenmesi, sorunun ortadan kaldırılması için gerekli sosyal politikaların yaşama geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Sosyal yaşamın her alanında şiddet ve sömürüyle karşı karşıya kalan kadınların ve çocukların acısını yüreğinde hisseden kadınlarımızı sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya kurma özlemiyle birlik olmaya çağırıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)