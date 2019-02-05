    • Kemal Kılıçdaroğlu: Mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üzerinde

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

    05 Şubat 2019 13:43
    Son Düzenlenme Tarihi: 05 Şubat 2019 14:59
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    CHP'nin Meclisteki olağan grup toplantısı ,partiye yeni katılan isimlerin duyurulmasıyla başladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ilk olarak Batman Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar'ın siyasete CHP'de devam edeceğini ifade etti. Uçar'ın ardından Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP'ye katıldığı duyruldu. Daha önce ANAP ve MHP gibi partilerde siyaset yürüten Okuyan rozetin takılmasının ardından şunları dile getirdi: Ülkenin bu zor gününde bir araya gelme zorunluluğu açıkken bir araya gelmek için CHP'ye kaydımı yaptırmış oluyorum. 40 yıl öncesinde kalmış sağ-sol çekişmelerini, o günün içerisindeki olayları istismar ederek, yeniden bir sağ sol olayı gibi belli merkezlerden iktidar ve onun tabi destekçisi durumundaki bir kişinin gayretleriyle 40 sene öncesindeki olayları kaşıma durumundalar. Sol sağ ayırt etmeden artık bu oyunu bozmak zamanıdır. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Atatürk'ün partisine geldik.

    Partiye yeni katılımların duyurulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan bölümler şöyle:

    Her kafadan ortak bir dil kullanılarak bize yöneltilen eleştirileri biliyorum, bir talimatla havuz medyasının attığı başlıkları da biliyorum. Biz bu dimdik duruşu sizlerle yerine getireceğiz. Biz yaşanabilir, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. İnsanı seviyorsan o sorunları çözme konusunda kararlı olacaksın.

    Efendim bugün 5 Şubat, sayın Adnan Kahveci'nin ölüm yıl dönümü. Uzun süre birlikte çalıştık. Son derece idealist bir insandı. Aramızdan 26 yıl önce bir kazayla ayrıldı ve onu saygıyla anmaya her zaman devam edeceğiz. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına gidenler için özel bir çaba sarf etti. Bunlardan biri de Selda Bağcan'dı.

    "ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK DİYORLARDI, 2004'TEKİ RAKAMLARI YAKALADILAR"

    Bekledim belki ekonomiden söz edecekler mi diye? Bir güllük gülistanlık edebiyatıdır gidiyor. Bir gerçeği herkesin bilmesini isterim. En adaletsiz vergi enflasyon vergisidir. Vatadaşın cebini vuran enflasyon vergisidir. Enflasyonun olduğu bir ülkede huzur olmaz, üretim olmaz. Pek çok sorun enflasyondan kaynaklanır. Türkiye bunu yaşadı. Ne diyorlardı? Tek haneli rakama inecek. 2004'ün rakamını yakaladılar. Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkeyiz.

    "MUTFAKTAKİ ENFLASYON YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE"

    AKP'li kardeşlerime sesleniyorum. Her yetkiyi verdiniz yetmedi. Bana yetki verin tek adam olayım her şey düşecek dedi, verdiniz yine yetmedi. Kalkmış şimdi esnafı, çiftçiyi suçluyor. Sanki bunlar uyuşturucu satıyormuş gibi baskın yapıyorlar. Değerli arkadaşlarım, ne oldu da bu zamlar geldi? Bakın bir yıllık değişimi veriyorum size. Bir yılda ne oldu? Kuru soğanda artış yüzde 231. Biberde artış yüzde 155, pırasada yüzde 116, patateste yüzde 111. Böyle gidiyor liste. Mutfakta yangın var dediğimizde neyi kastediyoruz? Asgari ücret yüzde 26 artıyor, mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üstünde. Oy vermek için sandığa giden her vatandaş düşünecek. Herkesin sorumluluğu var. 17 yıldır tek başına Türkiye’yi yöneten siyasi iktidarı hep beraber sorgulamamız gerekiyor. Sarayda oturup şikayet etmek ne zamandan beri gelenek haline geldi?. Şikayet etmek vatandaşın görevidir, sen çözüm makamısın, kimi kime şikayet ediyorsun? Sanki ülkeyi Japonlar yönetiyor, bu vatandaş muhalefette, şikayet ediyor.

    "TARIM BAKANI'NI ZAYTUNG'A ALSINLAR"

    Önce hal yasasını değiştirdiler, düşen hiçbir şey yok. Fiyatlar yüksek, ithalat yapmamız lazım, fiyatlar düşer dediler, bunu da yaptılar. Fiyatlar yine düşmedi. Tarım Bakanı çıktı, et yemeyin ot yiyin dedi, bu sefer de otun fiyatı çıktı. Bu Tarım ve Orman Bakanı'nı Zaytung kadrosuna alırsanız çok memnun olurum. Sonra kuru soğan depolarına baskın yaptılar, her yeri denetlediler. Gelecek ufku olmayan bir grup Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Sen bu ülkenin ekonomisini sağlam temeller üzerine oturttun da fiyatlar mı yükseldi? İhracatı da yasakladılar, o da tutmadı.

    Türkiye'yi yönetenler bir avuç tefeci. Onların dedikleriyle tüm kararlar alınıyor. AKP iktidarları döneminde tefecilere ödenen para, yani faiz 446 milyar TL. Bu sadece yurt içindeki tefecilere ödenen para. Bu faiz bir avuç insana gidiyor. Bir avuç insan için 81 milyon insan çalışıyor. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetme güçlerini kaybettiler.

    "BİR AVUÇ İNSANA SAĞLANAN RANT NEDENİYLE HER ŞEY PAHALI"

    Elektriğe zam, doğalgaza zam, köprü geçişlerine zam, otoyollara zam, her şeye zam. Sonra dönüp esnafı suçlayacaksınız, sanayiciyi suçlayacaksınız, berberi manavı suçlayacaksınız. Zamları yapan kendileri. Bütün zamları onlar yapıyorlar, fiyat artışlarından da şikayet ediyorlar. Bütün bunlar olurken, en büyük rantı sağlayan inşaat sektörüydü. İstanbul'a 76 gökdelen diktiler. 76 gökdelenin yandaşlarına sağladığı rant 240 milyar lira. Bunun için her şey. Bir avuç insana sağlanan rant yüzünden her şey pahalı.

    Israrla Türkiye üretmelidir dedik ama Türkiye'yi 'tüketen Türkiye' haline getirdiler. 14.5 milyar lira destek verdiler ama 5 bitkisel ürünün ithalatına 29 milyar lira. Bütün tarıma verdikleri destek 14.5 milyar lira. Ekmek, ister fakir ister zengin olalım temel gıda maddesi. Uzun süredir zam yaptırmıyorlar, tehdit ediyorlar. Geçen gün bana geldiler, 'Bize zam yaptırmıyorlar, bunu dile getirin ama bizim ismimizi vermeyin, yoksa bizi mahvederler' diye.

    Yaklaşık 170 ilacın piyasada bulunmadığını söylemiştim. Bugün piyasada bulunmayan ilaç sayısı 170'ten 417'ye çıktı.

    "STADYUMDA KURA ÇEKİMİ YAPTILAR"

    İşsizlik sorunu... Bir ülkede milyonlarca insan işsizse o ülkede huzur olmaz. 32 kişi alınacak işe binlerce kişi başvuru yapıyor. 2 bin kişi alınacak işe 8 bin kişi başvuru yapıyor. 300 kişi alınacak 3 bin kişi başvuru yapıyor. 500 kişi alınacak işe 4000 kişi başvuruyor. Stadyumda kura çekimi yapılıyor. Şanlıurfa'da, AKP'ye silme oy veren bir şehirde. 17 yıldır yönetiyorlar.

    Bütün fabrikaları sattılar. Bitlis'in sigara fabrikasından başladılar. Tarlada üretmedik, fabrikada üretmedik. Türkiye bu hale geldi. Şamar gibi tweet atıyorlar sonra. 'Ekonomiyi mahvedeceğiz' diyorlar, Trump'a çıkıp hiçbir şey diyemiyorlar. 'Papazı vereceksin' dediler, emredersiniz dediler.

    Hortumcu piyasa ekonomisi kavramından söz ettim. Vatandaşın cebinden çekip yandaşa para aktaran sistem. 70 bin İhlaszede var. Dönemin hükümetleri söz verdi. Kurulduktan iki yıl sonra 1 milyar 170 milyon para toplandı. İhlaszedeler ise 18 yıldır uğraşıyor.

    Parlamentoda görev yapan vicdan sahibi AKP, MHP, HDP, İYİ Parti vekillerine sesleniyorum: Eğer siz kul hakkından yanaysanız, eğer emeği savunuyorsanız, Allah'a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz.

    "MİT ERDOĞAN İÇİN ÇALIŞIYOR"

    Bugün geldiğimiz bir noktada parti devletiyle karşı karşıyayız. Sabah gazetesinde bir yazar kardeşimiz yazmıştı. Yazıda AKP'nin il ve ilçe adaylarının değerlendirilmesi için MİT yetkilileri MASAK'la birlikte çalışıyorlar. MİT Erdoğan'a çalışıyor yani. Bunu sordum ama tık yok. MİT ne diyor? 'GBT denilen soruşturmaları, hepsini inceledik' Bir kurumun başında milli varsa bütün siyasi partilere eşit demektir. Bekledim ki MİT açıklama yapsın. Öyle bir açıklama yok. Cumhurbaşkanlığı internet sitesine koyuluyor, bu bölüm özellikle çıkarılıyor.

    FETÖ terör örgütünün bir numaralı siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır demiştim, aynen devam. Dava açsın, ispat edeceğim demiştim. Dava açıldı ama ispat hakkı verilmedi. Ben size çok tipik bir örnek vereceğim. Önce Eren Erdem ile başlayayayım. 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. Osman Kavala da niye içeride, kimse bilmiyor. Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Pek çok masum içeride.

    Bir kişi var. FETÖ'nün mali ayağında, eğitim ayağında, medya ayağında, sivil toplum ayağında görevli. Adı ne? Fettah Tamince. On binlerce kişi tutuklandı. Apartman ödentilerini Bank Asya'ya yatırdı diye memuriyetten atılanlar oldu. Beyefendiye hiçbir şey yapılmıyor. Fettah Tamince 17-25 Aralık'tan sonra Zaman gazetesinin %10'unu satın alıp büyük paralar yatırıyor. Dokunuluyor mu? Dokunulmuyor. Niçin? Arkasında birileri var. İzni zaten Erdoğan vermiş. Gittiler kurdele kestiler. Fettah Tamince 15 Temmuz darbesinden sonra Gevher Sultan Vakfı'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgütün yöneticisi. Kimse dokunmuyor.

    Tank Palet fabrikasını satacaklar, özelleştirecekler. Saray'a soruyorum, bekçiden cevap geliyor. Senin bekçiliğini anlıyorum eyvallah sana yakışıyor ama ülkücülere yakışmıyor. Ülkücüler yapmaz böyle şey. Onların tamamı vatanseverdir. Sevgili bekçi, ben sana sormuyorum patronuna soruyorum. (HABER MERKEZİ)

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