Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu

CHP Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı'na yaşamsal öneme sahip ilaçların bulunamaması ile “Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?” sorunu yöneltti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde “Yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç, kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır?” diye sordu.

Antmen, bazı ilaç firmalarının şubat ayında yapılacak kur zammını beklemekte olduğu için ilaçları piyasaya dağıtmadıklarının iddia edildiğini belirttiği önergesinde “Mağdur olan vatandaşlar bulundukları ilde birçok eczane gezmelerine rağmen kullanmaları gereken ilaçları bulamadıklarını ifade etmekte, bazı hastalar ise kullanmaları gereken ilaçları başka illerde dahi aramaktadırlar. Bazı kanser hastası yurttaşlar bulundukları illerin dışında dahi ilaç bulamadıkları için sosyal medya aracılığıyla ilaç aramak zorunda kalmışlardır” ifadelerini kullandı.

"600'E YAKIN İLACA KISITLI ULAŞIYOR, 101 İLAÇ PİYASADA HİÇ BULUNMUYOR"

Önergede 600’e yakın ilaca ya kısıtlı şekilde ulaşıldığı ya da çok zor bulunduğu, 101 ilacın ise piyasada hiç bulunmadığı belirtildi.

Antmen, ortaya çıkan bu tablo nedeniyle çaresiz kalan bazı vatandaşların mağduriyetini fırsat bilen dolandırıcılar tarafından, sahte ilaçların piyasa sürüldüğünü ve bazı yurttaşların da bu dolandırıcılara inanarak bu ilaçları alıp kullandığını ve bu durumun birçok insanın hayatını ciddi şekilde riske attığını ifade etti.

ALPAY ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR