04 Şubat 2019 14:16

Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu

CHP'li Antmen yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşamaması ile ilgili Sağlık Bakanına soru önergesi verdi: Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    CHP Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı'na yaşamsal öneme sahip ilaçların bulunamaması ile “Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?” sorunu yöneltti.

    CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde “Yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç, kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır?” diye sordu.

    Antmen, bazı ilaç firmalarının şubat ayında yapılacak kur zammını beklemekte olduğu için ilaçları piyasaya dağıtmadıklarının iddia edildiğini belirttiği önergesinde “Mağdur olan vatandaşlar bulundukları ilde birçok eczane gezmelerine rağmen kullanmaları gereken ilaçları bulamadıklarını ifade etmekte, bazı hastalar ise kullanmaları gereken ilaçları başka illerde dahi aramaktadırlar. Bazı kanser hastası yurttaşlar bulundukları illerin dışında dahi ilaç bulamadıkları için sosyal medya aracılığıyla ilaç aramak zorunda kalmışlardır” ifadelerini kullandı.

    "600'E YAKIN İLACA KISITLI ULAŞIYOR, 101 İLAÇ PİYASADA HİÇ BULUNMUYOR"

    Önergede 600’e yakın ilaca ya kısıtlı şekilde ulaşıldığı ya da çok zor bulunduğu, 101 ilacın ise piyasada hiç bulunmadığı belirtildi. 

    Antmen, ortaya çıkan bu tablo nedeniyle çaresiz kalan bazı vatandaşların mağduriyetini fırsat bilen dolandırıcılar tarafından, sahte ilaçların piyasa sürüldüğünü ve bazı yurttaşların da bu dolandırıcılara inanarak bu ilaçları alıp kullandığını ve bu durumun birçok insanın hayatını ciddi şekilde riske attığını ifade etti.

    ALPAY ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR

    1. Piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlar hangileridir? Bu ilaçlar hangi gruba aittir ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır? Bulunamayan ilaçların ithal edildiği veya edilmesi gereken ülkeler hangileridir?
    2. Yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç, kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır? Yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi için ne tür önlemler almaktasınız? İlaç bulunamayışının sorumluları hakkında bakanlık olarak ne tür idari ve hukuki soruşturmalar başlatılmıştır?
    3. Reçetelerinde ve raporlarında yazılmasına ve bulunmasına rağmen kaç kanser, tansiyon, şeker, kalp hastası ve felçli hasta reçetelerinde doktorlarca yazılmış ilacı bulamamıştır? Konuyla ilgili tarafınıza ve ilgili birimlere iletilen kaç şikayet bulunmaktadır?
    4. İlaç bulamadığı için hayatını kaybeden ve hayatı tehlikeye giren kaç hasta tespit edilmiştir? Bu vatandaşlarımız hangi illerdendir?
    5. Üretimi yurt dışında yapılan ve ülkemizde kullanılan, ancak zarar ettikleri gerekçesi ile ithalatçı firmalar tarafından getirilmeyen ya da zam sonrası için stokta bekletilen ilaçlar hangileridir? Türkiye’de üretimi yapılmayan ilaç türleri hangileridir? Bu ilaçlar hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır?
    6. Tüm Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısının ivedilikle ortadan kaldırılması için “İlaç Fiyat Kararnamesinin” yeniden düzenlenmesi ve uygulanan sabit kurun güncellenmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
    7. 2002 ila 2019 yılları arasında ülkemizde ilaç ve aşı ithalatına, yıllar sırasıyla belirtilmek üzere ne kadar harcanmıştır?
    8. Yıllar sırasıyla belirtilmek üzere; 2002 ila 2019 yılları arasında Türkiye’de kaç ilaç fabrikası ve tesisi açılmış, kaç ilaç fabrikası ve tesisi kapanmıştır?
    9. Türkiye’de ilaç üretimi ve ilaçların geliştirilmesi için AR-GE’ye ayrılan para ne kadardır? (HABER MERKEZİ)
    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Fransa ‘masayı birlikte devirmek için’ genel greve giderken...

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Sendikalaşma oranları

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Bilimsel yöntem

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ordu’nun yüksek gerilim işçileri

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Venezuela ve uluslararası ortam

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir mimarlık
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 54 kişi zehirlendi
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 54 kişi zehirlendi

    Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 54 kişi zehirlendi, 4 kişinin durumu ağır.

    Amerikan basınında Venezuela nasıl tartışılıyor?
    Amerikan basınında Venezuela nasıl tartışılıyor?

    ABD medyasındaki yorumlara bakıldığında Venezuela’ya askeri müdahale hâlâ ihtimal. Sosyalizm düşmanlığı, Rusya ve Küba eleştirileri de dikkat çekiyor.

    Suç örgütü lideri Sedat Peker'den provokatif silahlanma çağrısı
    Suç örgütü lideri Sedat Peker'den provokatif silahlanma çağrısı

    Organize suç örgütü liderli Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de bir açılışta taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.

    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!
    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!

    Ekoloji Birliği, termik santrallerin çevre yaptırımlarından muaf tutulmasını öngören yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti
    Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti

    Burun ameliyatından sonra rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Leyla Sönmez yaşamını yitirdi. Ailesi doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın
    Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın

    Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi düzenlediği eylemle KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilerin de asgari ücret oranında zam almasını istedi.

    Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu
    Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu

    CHP'li Antmen yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşamaması ile ilgili Sağlık Bakanına soru önergesi verdi: Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?

    GÜNCELLENDİ
    Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı
    Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı

    İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve İsveç, Venezuela'da Juan Guaido'yu "Geçici devlet başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    GÜNCELLENDİ
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu
    Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu
    NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
    NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
    GÜNCELLENDİ
    EMEP, Halkevleri, TİP, TÖPG: Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım
    EMEP, Halkevleri, TİP, TÖPG: Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım

    EMEP, Halkevleri, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi "Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım" çağrısı ile ortak açıklama yaptı.

    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi
    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporuna göre ocak ayında 10’u çocuk 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı
    Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı

    Celal Doğan, DSP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla, Antep Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı'nı duyurdu.

    Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı
    Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı

    Mahkeme 13 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan Mutlu A.'nın cezasında "iyi hal indirimi" yaptı, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

    Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"
    Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"

    Hindistan'da Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde Sol Cephe'nin düzenlediği mitinge yüz binlerce kişi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35
    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35

    Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. En yüksek artış yüzde 30,95 ile gıda grubunda yaşandı.

    GÜNCELLENDİ
    Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu
    Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı Manş Denizi'nde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi
    Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Süper Lig'de lider durumdaki Medipol Başakşehir'e dair açıklamaları futbolseverlerin tepkisini çekti.

    İş cinayeti davasında "KHK" gerekçesiyle kayyım beraat ettirildi
    İş cinayeti davasında "KHK" gerekçesiyle kayyım beraat ettirildi

    TMSF'nin el koyduğu inşaatta iş cinayetinde yaşamını yitiren Emre Tombuloğlu davasında kayyım beraat etti, şirket sahibine para cezası verildi.

    ABD, mültecileri engellemek için Meksika sınırına yığınak yapıyor
    ABD, mültecileri engellemek için Meksika sınırına yığınak yapıyor

    ABD Savunma Bakanlığı, ABD'ye gelmek isteyen mültecilere karşı Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha görevlendirdiklerini açıkladı.

    Trump'tan, Suriye, Afganistan ve Irak'tan çekilme açıklaması
    Trump'tan, Suriye, Afganistan ve Irak'tan çekilme açıklaması

    ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair konuşan Trump, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor
    Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor

    Eğitim öğretim yılının 2. yarısı yine sorunların gölgesinde başlıyor. Hükümetin çözümsüzlükteki ısrarı sürüyor, gerici uygulamalar daha da artıyor.

    Ege’de bir yılda 82 göçmen öldü
    Ege’de bir yılda 82 göçmen öldü

    İçişleri Bakanı Soylu, 2018’de Ege’de 82 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi. CHP'li Özgür Özel “Ölümlerin sorumlusu hükümet” dedi.

    İzmir Demir Çelik ve HABAŞ işçileri, işten çıkarma baskısı altında
    İzmir Demir Çelik ve HABAŞ işçileri, işten çıkarma baskısı altında

    İzmir Demir Çelik ve HABAŞ’ta izne göndermeler sürüyor. İşçiler "Herkes işten çıkarılan olmamak için ha babam çalışıyor, endişe had safhada" diyor.

    TÜPRAŞ'ta TİS süreci: İşçiler mücadelenin daha fazla içinde olacak
    TÜPRAŞ'ta TİS süreci: İşçiler mücadelenin daha fazla içinde olacak

    TÜPRAŞ'ta toplusözleşme süreci başladı. İşçiler “Alınacak zam enflasyon oranının altında kalmamalı” diyor.

    Şişecam işçileri: TİS görüşmelerinde geri adımı kabul etmeyeceğiz
    Şişecam işçileri: TİS görüşmelerinde geri adımı kabul etmeyeceğiz

    TİS sürecine giren Şişecam işçileri uyarıyor: 'Geçen yıllarda olduğu gibi bizlerin dahi ikna olmadığı eylem planlarıyla sakın gelinmesin bize.'