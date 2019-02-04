Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu
CHP'li Antmen yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşamaması ile ilgili Sağlık Bakanına soru önergesi verdi: Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?
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CHP Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı'na yaşamsal öneme sahip ilaçların bulunamaması ile “Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?” sorunu yöneltti.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde “Yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç, kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır?” diye sordu.
Antmen, bazı ilaç firmalarının şubat ayında yapılacak kur zammını beklemekte olduğu için ilaçları piyasaya dağıtmadıklarının iddia edildiğini belirttiği önergesinde “Mağdur olan vatandaşlar bulundukları ilde birçok eczane gezmelerine rağmen kullanmaları gereken ilaçları bulamadıklarını ifade etmekte, bazı hastalar ise kullanmaları gereken ilaçları başka illerde dahi aramaktadırlar. Bazı kanser hastası yurttaşlar bulundukları illerin dışında dahi ilaç bulamadıkları için sosyal medya aracılığıyla ilaç aramak zorunda kalmışlardır” ifadelerini kullandı.
"600'E YAKIN İLACA KISITLI ULAŞIYOR, 101 İLAÇ PİYASADA HİÇ BULUNMUYOR"
Önergede 600’e yakın ilaca ya kısıtlı şekilde ulaşıldığı ya da çok zor bulunduğu, 101 ilacın ise piyasada hiç bulunmadığı belirtildi.
Antmen, ortaya çıkan bu tablo nedeniyle çaresiz kalan bazı vatandaşların mağduriyetini fırsat bilen dolandırıcılar tarafından, sahte ilaçların piyasa sürüldüğünü ve bazı yurttaşların da bu dolandırıcılara inanarak bu ilaçları alıp kullandığını ve bu durumun birçok insanın hayatını ciddi şekilde riske attığını ifade etti.
ALPAY ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR
- Piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlar hangileridir? Bu ilaçlar hangi gruba aittir ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır? Bulunamayan ilaçların ithal edildiği veya edilmesi gereken ülkeler hangileridir?
- Yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç, kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır? Yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi için ne tür önlemler almaktasınız? İlaç bulunamayışının sorumluları hakkında bakanlık olarak ne tür idari ve hukuki soruşturmalar başlatılmıştır?
- Reçetelerinde ve raporlarında yazılmasına ve bulunmasına rağmen kaç kanser, tansiyon, şeker, kalp hastası ve felçli hasta reçetelerinde doktorlarca yazılmış ilacı bulamamıştır? Konuyla ilgili tarafınıza ve ilgili birimlere iletilen kaç şikayet bulunmaktadır?
- İlaç bulamadığı için hayatını kaybeden ve hayatı tehlikeye giren kaç hasta tespit edilmiştir? Bu vatandaşlarımız hangi illerdendir?
- Üretimi yurt dışında yapılan ve ülkemizde kullanılan, ancak zarar ettikleri gerekçesi ile ithalatçı firmalar tarafından getirilmeyen ya da zam sonrası için stokta bekletilen ilaçlar hangileridir? Türkiye’de üretimi yapılmayan ilaç türleri hangileridir? Bu ilaçlar hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır?
- Tüm Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısının ivedilikle ortadan kaldırılması için “İlaç Fiyat Kararnamesinin” yeniden düzenlenmesi ve uygulanan sabit kurun güncellenmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
- 2002 ila 2019 yılları arasında ülkemizde ilaç ve aşı ithalatına, yıllar sırasıyla belirtilmek üzere ne kadar harcanmıştır?
- Yıllar sırasıyla belirtilmek üzere; 2002 ila 2019 yılları arasında Türkiye’de kaç ilaç fabrikası ve tesisi açılmış, kaç ilaç fabrikası ve tesisi kapanmıştır?
- Türkiye’de ilaç üretimi ve ilaçların geliştirilmesi için AR-GE’ye ayrılan para ne kadardır? (HABER MERKEZİ)