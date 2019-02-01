TZOB: Ocak ayında markette 42 ürünün 31’inde fiyatlar arttı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette 42 ürünün 31’inde, üreticide ise 34 ürünün 23’ünde fiyat artışı meydana geldiğine, mevsimi olmasına rağmen mandalina, portakal gibi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkının 5-6 kata ulaştığına dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayı itibarıyla gıda fiyatlarındaki değişim ve yaşanan doğal afetlerin ürün fiyatlarına etkisine ilişkin basın toplantısı düzenledi. TZOB Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayraktar, ocak ayının üreticiler açısıdan oldukça zor bir ay olduğunu, bu ay içerisindeki yağışların ve doğal afetlerin büyük oranda üreticiyi etkilediğini belirtti. Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Manisa ve Aydın’da aşırı yağışların tarım alanlarını su altında bıraktığını kaydeden Bayraktar, bazı yerlerde baraj kapaklarının açıldığını ve portakal, mandalina başta olmak üzere bahçe, sera ve ekili alanların sular altında kaldığını ifade etti.

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ÜRÜN KAYBI FİYATLARA YANSIDI

Hem Akdeniz hem de Ege’de aşırı yağışların hasadı yapılmamış ürüne, hasadı yaklaşan kışlık sebzelere zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, özellikle Antalya’da gerçekleşen fırtına ve hortumun seraları vurduğunu belirtti. Ürün kayıplarının arzda daralma meydana getirdiğini ve ürün fiyatlarına yansıdığını ifade eden Bayraktar, ocak ayında markette 42 ürünün 31’inde, üreticide ise 34 ürünün 23’ünde fiyat artışı meydana geldiğini söyledi.

ÇİFTÇİ TARLASINA GİREMİYOR

Çiftçinin ürününü toplamak için bile tarlasına giremediğini, yağışlar nedeniyle ürüne ilaç, gübre atamadığını ve ürün kaybının önemli boyutlarda olduğunu kaydeden Bayraktar, “Bütün bunlar üreticimizin maliyetlerini artırıyor. Girdi maliyetleri de üreticilerimizi zorluyor. Seralarda kullanılan ip, naylon, fide, ilaç, gübre, elektrik gibi girdilerde geçen yıldan bu yana artış maliyetleri yükseltti. Nakliye, ambalajlama gibi unsurlarda maliyet arışları da ister istemez tüketici fiyatlarına yansıyor” dedi.

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ÜRETİCİ MARKET FİYAT FARKI MANDALİNA VE PORTAKALDA 5-6 KATA ULAŞTI

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar | Fotoğraf: Evrensel

Bayraktar, bu süreçte spekülatif faaliyetler olsa da asıl sorunun doğal afet yaşanan bölgeler başta olmak üzere üreticinin maliyetlerinin yükselmesi olduğunu söyledi. Üreticiden markete fiyat makasının bir türlü daralmadığını belirten Bayraktar, mevsimi olmasına rağmen mandalina, portakal gibi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkının 5-6 kata ulaştığına dikkat çekti.

Bayraktar, ocak ayında üreticiden markete fiyat farkının mandalinada 5.8, portakalda 5.1, yeşil mercimek ve sütte 3.8, kuru kayısı ve kırmızı mercimekte 3.6 kata yükseldiğini söyledi.

Bayraktar’ın paylaştığı rakamlara göre ocak ayı sonunda üreticide

80 kuruş olan mandalina 4 lira 61 kuruşa

75 kuruş olan portakal 3 lira 81 kuruşa

1 lira 40 kuruş olan havuç 4 lira 22 kuruşa

2 lira 52 kuruş olan kuru soğan 5 lira 41 kuruşa

2 lira 40 kuruş olan yeşil mercimek 9 lira 8 kuruşa

1 lira 52 kuruş olan süt 5 lira 70 kuruşa

10 lira olan kuru kayısı 36 lira 48 kuruşa

2 lira 11 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 50 kuruşa satıldı

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MALİYETLER AZALTILMADIKÇA UCUZ GIDA HAYAL

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve üreticiye de tüketiciye de zarar verdiğini ifade eden Bayraktar, makasın daraltılması, üreticinin istikrarlı bir gelir elde etmesi, tüketicinin de makul fiyatla tüketebilmesi gerektiğini söyledi. Üretici maliyetleri azaltılmadığı, aracılar ortadan kaldırılmadığı ve makas daraltılmadığı sürece gıda fiyatlarında ucuzluğun hayal olduğunu ifade etti.

SOĞANDA STOKÇULUK CİDDİ BOYUTTA DEĞİL

Marketlerin yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilmesi sonrası özellikle zincir marketlerin biber ve patlıcan satmamasına ilişkin Bayraktar, bunun ürün fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirtti. Soğan fiyatlarının yüksek olmasında asıl sorunun arzın yavaşlaması olduğunu kaydeden Bayraktar, stokçuluğun ise bahsedildiği gibi ciddi olmadığını, üreticinin ürününü mecburen depoya kaldırdığını söyledi.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ İÇİN ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Merkez Bankasının işlenmemiş gıda enflasyonunun hızlı düşürülemeyeceğine yönelik tahminlerini de paylaşan Bayraktar, işlenmemiş gıdada enflasyonun, genel enflasyonun 1,8 puan üzerinde kalacağının öngörüldüğünü söyledi. Bayraktar, gıda enflasyonunda kalıcı düşüş için maliyetlerin aşağı çekilmesi ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ GÜÇLÜ VE FONKSİYONEL DEĞİL

Tarladan markete fiyat artışının en önemli sebebinin üretici örgütlenmesinin yetersizliği olarak gösteren Bayraktar, “Üretici birlikleri ve kooperatiflerimiz sayı olarak fazla olsalar da idari ve mali açıdan güçlü ve fonksiyonel değil. Bu örgütlerimizi öyle bir dönüştürelim ki üreticimiz ürününü değerine satabilsin, hem üretici hem de tüketici fiyat dalgalanmasından korunabilsin, spekülatif hareketlerin önüne geçilebilsin” dedi.

TARIMDA ÜRETİM ARTIRILMALI

Tek başına hal yasasını değiştirmenin sorunu çözmeyeceğini kaydeden Bayraktar, tarımda üretimin artırılması gerektiğini söyledi. İthalata da sıcak bakmadıklarını vurgulayan Bayraktar, bunun üretimi çökerteceğini, üreticiyi tarladan koparacağını belirterek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Hükümetle taleplerini paylaştıklarını ve rapor sunduklarını belirten Bayraktar, gıda enflasyonuyla baş etmek için bu önerilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)