Marketler "riske girmiyor": Biber ve patlıcan satmayacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüksek meyve sebze fiyatlarından sorumlu tuttuğu ve "tefecilik" ve "ülkeye ihanet"le suçladığı marketler "riske girmemek için" biber ve patlıcan satmama kararı aldı.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, “Patlıcan ve biberin kilosu halde bile 9-10 TL’ye ulaştı. Bu şartlarda markette 20 TL’ye satılması lazım. Kimse böyle bir risk almak istemiyor” dedi.

Akcan, “Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizimle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu. Biz de yeni karara göre planlamamızı yaptık. Marketler tüketici ve ilgili bakanlıklarla karşı karşıya gelmek istemiyor. Patlıcan ve biberin kilosu halde bile 9-10 TL’ye ulaştı. Bu şartlarda bu ürün markete girerse 20 TL’ye satılması lazım. Kimse şu ortamda böyle bir risk almak istemiyor. O yüzden kısıtlamanın yeni birçok ürüne yansımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı zincir marketlerin şube müdürleri ise “Merkez yönetimlerden gelen yazı üzerine yeni bir planlama yapıldı. Plana göre fiyatları astronomik olarak yükselen ürünlerin satışını durdurduk. Bu uygulama ne kadar devam edecek ve biber, patlıcan dışında hangi ürünleri kapsama alacak şu an için bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek de şunları söyledi: “Biber ve patlıcan gibi maliyetleri yüksek olan ürünleri satmama kararı verdik. Ancak her şubemiz için bu karar geçerli değil. Alım gücü düşük olan bölgelerdeki marketlerimizde bu ürünler olmayacak. Kış aylarında seralardan gelen bazı ürünlerin fiyatları 15-20 TL’yi buluyor. Maliyet yüksekliğinden dolayı bu kadar artan fiyatlarla satış yapmak yerine böyle bir karar verdik. Ancak tüketici talebinin olduğu market şubelerinden bu ürünler satılacak.” (EKONOMİ SERVİSİ)