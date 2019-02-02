Ocak ayında sivri biberin fiyatı yüzde 73 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 73,75 ile sivri biber olduğunu açıkladı.

İTO tarafından, Ocak 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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GIDA HARCAMALARINDA REKOR FİYATLAR

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biberi, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar izledi.

Aynı dönemde, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Ispanak 64,96

Karnabahar 40,18

Yeşil Soğan 39,50

Pırasa 29,73

Kıvırcık Salata 26,96

Maydanoz 26,60

Havuç 25,38

Turp 17,85

Patates 14,31

Soğan 14,18

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Sivri biber 73,75

Salatalık 45,39

Domates 41,32

Kabak 30,12

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Yüzde Değişim (%)

Kapıcı ücreti 26,18

Mahkeme ve avukatlık ücreti 24,93

Hastane röntgen ücreti (Kamu+özel) 22,15

Laboratuvar tahlil ücreti (kamu+özel) 21,55

Tiyatro bileti ücreti 21,54

Telefon kontur ücreti 19,05

Hastane ameliyat ücreti 18,84

Doktor muayene ücreti 18,48

Makyaj Malzemesi -25,30

Gömlek-erkek -14,37

Manto-kadın -14,27

Bluz-kadın -13,16

Şehir şebeke suyu -12,99

Pantolon-erkek -12,81

Tayyör-kadın -11,16

Etek-kadın -10,84

(AA)