Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı

Antep’te 1989 ile 2004 yılları arasında üç kez seçimi kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Celal Doğan DSP’den aday oldu. Celal Doğan, DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Doğan ve Aksakal ortak açıklama yaptı. Aksakal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Celal Doğan olduğunu açıkladı. Doğan da Bülent Ecevit’i rahmetle ve minnetle andığını söyleyerek, “1977 yılında CHP’den parlamentoya ilk girdiğimde genel başkanım Bülent Ecevit idi. Şimdi belki de siyasetin son basamaklarında, kendisi dünyada değil ama bıraktığı aziz hatıra önünde, yollarımız tekrardan kesişti” dedi.

‘SİYASET ÇOK KİRLENDİ’

Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda politikaya döndüğüne vurgu yapan Celal Doğan, şöyle konuştu:

“Çok ayak oyunlarının Türkiye’de siyasette egemen olduğu ve hatta rehber olduğu, tek çıkar yolunun ayak oyunları olduğu siyasi anlayış ortamından, geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasette hiç kirliliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu. İnsanların geçmişinin güzelliği, geleceğe de ışık tutar. Gaziantep’te hep şunu söylerler; Efsane başkanımız vardı. Kendilerinin efsane başkanı, efsane liderin partisinde tekrar kamu hizmeti yapmaya talip. Değerli Genel Başkanımıza ve arkadaşlarına gösterdikleri ilgiden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Onları mahçup etmeyeceğim gibi Gaziantep halkına da mahçup olmayacağım. Yolumuz açık olsun ve hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

Celal Doğan'ın daha önce CHP'nin Antep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ifade edilmişti. Ancak Millet İttifakı nedeniyle İYİ Parti Doğan'ın adaylığına karşı çıktı. En son HDP'de milletvekilliği yaptığı için itiraz gören Celal Doğan'ın yerine Antep'te İYİ Parti aday gösterdi.

CELAL DOĞAN KİMDİR?

Celal Doğan, 1 Ağustos 1943’te Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

1993 yılından sonra uzun süre Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır. (HABER MERKEZİ)

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