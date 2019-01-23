Millet İttifakı'nda ‘Celal Doğan’ krizi iddiası

Anlaşma sağlanamayan yerleri görüşmek üzere bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinde daha önce HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan ismi konusunda kriz yaşandığı iddia edildi. İddiayı Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugün yayımlanan köşesinde gündeme taşıdı.

Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm:

“CHP lideri müzakere sonucu İYİ Parti’de kalmasına karar verilen Gaziantep’in yeniden masaya getirilmesini önerdi.

‘Araştırmalar her ikimizin kendi adayıyla seçime girmesi halinde seçimi kazanacağımızı gösteriyor’ dedi.

Kılıçdaroğlu böyle olması halinde aday olarak geçmişte CHP’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyaset yapan ancak bir dönem HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan’ı aday yapmayı planladıklarını belirtti.

‘Celal Doğan bizden aday olursa kazanır’ dedi…

Aktarıldığına göre Akşener, bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlerdir ileri sürdüğü ‘Bunlar terör örgütüyle kol kola, HDP ile ittifak halinde’ söylemine güç katacağı kaygısını iletti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Biz nelerle suçlanmıyoruz ki…’ yaklaşımı karşısında da direnişi sürdürdü ve Celal Doğan adına kesinlikle karşı olduğunu açık bir ifadeyle dile getirdi.

Akşener, Doğan adının İYİ Parti’ye gelecek milliyetçi oyları da olumsuz yönde etkileyeceğini, sadece Gaziantep ile sınırlı kalmayıp bütün seçimi etkisi altına alacağını belirtmiş.

Anlaşmak için gerçekleşen liderler buluşması da anlaşmaya varılamadan sonuçlanmış.

Beklenti o ki iki lider son kararlarını kurmayları ile yapacakları değerlendirme sonucu bu hafta sonuna kadar yapacakları yeni bir görüşme veya telefonla birbirlerine iletecekler…” (HABER MERKEZİ)