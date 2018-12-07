HDP'de Ä°stanbul iÃ§in Celal DoÄŸan'Ä±n adÄ± geÃ§iyor

BÃ¶lge illerinde adaylarÄ±nÄ± Ã¶n seÃ§imle belirleyecek olan HDP, batÄ± kentlerinde Celal DoÄŸan, SÄ±rrÄ± SakÄ±k, Ayhan Bilgen gibi isimleri deÄŸerlendiriyor.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ±nda yerel seçimler masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Genel seçimde kurulan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ± yerel seçimlere taÅŸÄ±ma kararÄ± alan AKP ve MHP’nin adaylarÄ± açÄ±klanÄ±rken, “ittifak” tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve görüÅŸmelerinin kapalÄ± olarak sürdüÄŸü muhalefet cephesinde ise henüz strateji ve isimler netleÅŸmedi.

Mezopotamya Haber AjansÄ±nÄ±n edindiÄŸi kulis bilgilerine göre, parti olarak güçlü olunan ve kayyÄ±m atanan yerellerde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ön seçim yönteminin uygulanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Kulislere göre, HDP’nin Ä°stanbul için düÅŸündüÄŸü isim önceki dönem milletvekili olan Celal DoÄŸan. Yine Ä°zmir için SÄ±rrÄ± SakÄ±k’Ä±, Adana için Grup BaÅŸkan Vekili Fatma Kurtulan’Ä± aday göstermeyi planlayan HDP’nin Mersin için düÅŸündüÄŸü isim ise Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: BahÃ§eli ile bu hafta iÃ§erisinde bir araya gelebiliriz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 16:01

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