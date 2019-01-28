Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi

Antep’te İYİ Parti-CHP ittifakının 24 Haziran seçimlerinde MHP’den aday olan Avukat Ejder Demir’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesinin ardından siyasi hesapları değiştirecek gelişmeler yaşanıyor.

Gazete Duvar’dan Murat Güreş’in haberine göre; siyasette en son HDP’den İstanbul milletvekilliği ve daha önce SHP’den Antep Belediye Başkanlığı yapan, kısa süre önce Millet İttifakı adayı olarak adı geçen Celal Doğan ise DSP’den aday olmaya hazırlanıyor.

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç’un İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Urfa, Mersin ve Antep’te aday çıkarılmayacağı açıklamasının ardından gözler İYİ Parti-CHP ittifakında adı geçen ancak İYİ Parti’nin ‘kırmızı çizgisi’ olan Celal Doğan’a çevrildi.

Doğan’ın DSP’den adayı olmasının neredeyse kesinlik kazandığı iddia edildi. Celal Doğan’ın birkaç gün içinde Antep’e gelerek adaylığını açıklaması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)