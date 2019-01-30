CHP'li küskünlerin adresi DSP oldu

Demokratik Sol Parti (DSP), Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yerel seçimlerde aday göstermediği isimleri bünyesine katıyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’dan sonra partinin İzmir Kiraz'dan yerel seçim için tek aday adayı olan üyesi Salim Özkarakaş da DSP'ye geçiyor.

DSP’nin, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya teklif götüreceği konuşuluyor.

Celal Doğan’ın da DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilmişti.

CHP'nin İzmir Kiraz'dan yerel seçim için tek aday adayı olan üyesi Salim Özkarakaş, CHP- İYİ Parti ittifakı sonrası ilçede İYİ Partili Mehmet Emin Avşar'ın aday gösterilmesinin ardından partiden istifa edip, DSP'den aday oldu. Özkarakaş, "Kimsenin oyunu bölmek için değil seçimi kazanmak için DSP'den aday oldum" dedi.

SARIGÜL: ECEVİT ŞİŞLİ'Yİ BANA EMANET ETMİŞTİ

Mustafa Sarıgül bu sabah Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bülent Ecevit'e gönderme yaptı:

Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yılllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz. YeniŞişli pic.twitter.com/EOiogMpFkB — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) 30 Ocak 2019

YARKADAŞ: DSP YENİDEN CANLANDIRILMAK İSTENİYOR

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş önceki gün Habertürk'te yaptığı açıklamada “DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi