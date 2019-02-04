Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti

Adana'da özel bir hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra rahatsızlanan ve ardından yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki Leyla Sönmez yaşamını yitirdi. Sönmez'in ailesi kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı.

DHA'nın aktardığına göre doktorların "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" demesi üzerine ailesi Leyla Sönmez'in iyileşmesini bekledi. Ameliyattan üç gün sonra ağrıları artan ve kan kusmaya başlayan Leyla Sönmez, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Sönmez'in iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, yaşamını yitirdi.

Sönmez'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)