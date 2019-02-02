02 Şubat 2019 15:40

Almanya Borbet’te işyeri temsilciği çalışmaya devam edecek

Almanya Solingen'de bulunan ve otomobil devlerine jant üreten Borbet fabrikasında işveren ile işyeri temsilciliği arasındaki gerilim mahkeme taşındı.

Almanya Borbet’te işyeri temsilciği çalışmaya devam edecek

Borbet fabrikasında işveren ile işyeri temsilciliği arasında yaşanan gerilim mahkemeye taşındı | Fotoğraf: Evrensel

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    Yücel ÖZDEMİR
    Solingen

    Almanya’nın Solingen kentinde başta BMW, Ford, Daimler ve VW olmak üzere bir çok otomobil şirketine jant üreten Borbet fabrikasında işveren ile işyeri temsilciliği arasında yaşanan gerilim mahkemeye taşındı. 31 Ocak’ta Solingen İş Mahkemesi’nde görülen “Uzlaştırma Görüşmesi”nde taraflar, “Arabulucu Hakim” başkanlığında bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardı.

    Solingen’deki fabrikada yaklaşık 700 işçinin yarısından fazlasının Türkiyeli olduğu Borbet, merkezi Sauerland’ın Hallenberg-Hesborn kasabasında bulunuyor ve bir aile işletmesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin Almanya’da ayrıca Sauerland’daki Medebach, Thüringen’deki Bad Landensalza, Saksonya’daki Kodersdorf’ta ve Bavyera’daki Niederneuchig’de fabrikaları bulunuyor. Şirketin Almanya dışında ise Avusturya, ABD, Güney Afrika’da hafif metalden jant üreten fabrikaları bulunuyor.

    Günde yaklaşık 15 bin jantın üretildiği Solingen’de, geçtiğimiz Nisan ayında yapılan işyeri işçi temsilciliği seçimlerini işverenin desteklediği liste açık şekilde kaybederken, Sinan Alakuş’un başını çektiği liste salt çoğunluğu elde ederek mayıs ayında göreve başlamıştı. Toplam 13 kişiden oluşan işyeri temsilciliğinde Alakuş’un listesinden 7 işçi bulunuyor.

    Seçilenlerin göreve başlamasından sonra işyeri personel dairesi başkanı Hasan Aydın ile yaşanan tartışmalar daha sonra taraflar arasındaki diyaloğun kesilmesine neden oldu. İşverenin yeni seçilen temsilcilerin geliştirme kurslarına katılmaları için bütçe ayırmaması ve 5 vardiya sistemine geçme planları taraflar arasında gerilimi artıran bir başka konu oldu. İşyeri temsilciliği özellikle vardiya sisteminin işçilerin yaşamını hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkileyeceğini belirterek karşı çıkıyor.

    2018’in sonunda Solingen’e 20 milyon Euro’luk yatırım yapan firmanın bunu işçilerin haklarında kısıtlamalar yaparak karşılamayı planladığı da ileri sürülüyor.

    İşyeri temsilciliği ile yaşanan gerilim üzerine mahkemeye başvuran Aydın, işyeri-işçi temsilciliğiyle çalışma zemini kalmadığını ileri sürerek, temsilciliğin dağıtılmasını, yeniden seçimlere gidilmesini talep etti. Aydın, mahkemeye gelmedi.

    AVUKATLIK BÜROSU TARTIŞMALI

    Çoğunluğu sağlayan liste üyelerini hedef alınırken, işveren adına Aydın’ı savunmak için görevlendirilen Schreiner+Partner avukatlık bürosu ise Almanya’da sendika karşıtı çalışmalarıyla tanınıyor. Sendikalara yönelik saldırılar konusunda çalışmalar yapan “Arbeit Unrecht” derneğinin internet istesinde yer alan haberde söz konusu avukatlık için, “Schreiner+Partner’in seçilmesi işçilere, işyeri temsilciliğine ve sendikaya savaş ilanı anlamına geliyor” denildi. Avukatlık bürosunun daha önce de işyerleri ile sendikalar arasında yaşanan tartışmalarda işverenler tarafından görevlendirildiği ve bu nedenle “Union Busting-Kanzlei” (Sendika Avcısı Avukatlık Bürosu) olarak tanındığı belirtiliyor.

    IG Metall Sendikası da Borbet yönetiminin asıl olarak işyeri temsilciliğini hedef aldığını, bunun da bütün işçilere yapılmış bir saldırı olduğuna dikkat çekerek, demokratik şekilde seçilen temsilciğe tam destek vereceğini duyurdu.

    KARAR: HAKİM GÖZETİMİNDE ARABULUCU EĞİTİMİ

    Fotoğraf: Evrensel

    İşveren tarafı, işyeri temsilciliğinin görevden alınması talebini desteklemek üzere 202 işçiden alınan imzaları da mahkemede hakime sundu. İmzalara rağmen işçilerin çoğunluğunun demokratik olarak seçilen mevcut başkan ve işyeri işçi temsilciliğinin arkasında olduğunu ifade eden mahkeme başkanı, işverenin temsilciliğin lağvedilmesi yönündeki talebi geri çevirdi. Bunun yerine taraflar arasında bir uzlaşmanın sağlanması amacıyla hakim gözetiminde “Arabulucu Eğitimi” (Mediationsausbildung) toplantıları önerildi. Verilen kısa arada durum değerlendirmesi yapan taraflar, hakimin önerisini kabul ettiler.

    ALAKUŞ: SONUÇTAN MEMNUNUZ

    İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Sinan Alakuş, mahkemeden sonra yaptığı açıklamada, “Sonuçtan memnunuz. Yaptıklarımızın arkasındayız. Hata yaptığımıza inanmıyoruz. Eğer işveren haklı olduğuna inansaydı davayı geri çekmezi, arabuluculuk sürecine girmezdi. Bundan sonra daha fazla işçiyi ve her grubu içine alacak bir çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Herkesle birlikte çalışmayı esas alacağız” dedi.

    IG Metall Sendikası Remscheid-Solingen Başkanı Marko Röhring de gazetemize yaptığı açıklamada, işyeri temsilciliği başkanı ve temsilciliğine karşı açılan davanın sonucundan memnun olduğunu belirterek, “Sendika olarak daha önce uzlaşmayı önermiştik. Ancak kabul edilmemişti. Şimdi aynı önerinin mahkeme tarafından yapılması olumlu. Her iki tarafın da uzlaşma için görüşmelerin başlatılmasını kabul etmesinin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.

    İŞÇİLER ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

    İşverenin açtığı davaya tepki gösteren işçiler arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 100’den fazla işçi mahkeme binası önünde toplanarak, işyeri temsilcilerine destek verdi. “İşyeri Temsilciliğinden elinizi çekin” tişörtleri giyen işçiler “Çeşitlilik bizi birleştiriyor” pankartını açtı. Sonra da birlikte görüşmenin yapıldığı salonda arkadaşlarına destek verdiler. Karar daha sonra işçiler arasında alkışlarla karşılandı.

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