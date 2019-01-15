Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde

Almanya’da havaalanlarındaki güvenlik görevlileri ve yer hizmetlilerin ücret zammı talebiyle gece 02.00’den itibaren başlattığı ‘uyarı grevi’ etkili oldu.

Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) ve Alman Hizmetliler Sendikası (DBB) çağrısıyla yapılan uyarı grevi toplam 8 havaalanında gerçekleştirildi.

Grevler nedeniyle 220 bin yolcu seferlerden etkilendi. Almanya’nın en büyük havaalanının olduğu Frankfurt’ta 610 uçuş iptal edildi. Münih, Leipzig, Dresden, Erfurt gibi kentlerde de grev etkili oldu.

24 saat sürecek grev, toplam 23 bin çalışanın daha fazla ücret almasını ilgilendiriyor. Güvenlik personeli havaalanlarındaki diğer çalışanlardan daha az ücret alıyor. Sendikalar ücretlerin eşitlenmesi için zam yapılmasını talep ediyor. Ver.di sendikası saat başı ücretin 20 avroya, DBB ise 19,50 avroya çıkarılmasını istiyor.

Sendikalarla Havaalanı İşletmecileri Birliği (BDLS) arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınmamıştı. Taraflar arasındaki bir sonraki görüşme 23 Ocak’ta yapılacak. (Köln/EVRENSEL)