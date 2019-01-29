Almanya'daki Esprit işçilerinden Flormar işçilerine dayanışma mesajı

Almanya’da Esprit isimli tekstil firmasının Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbron, Metzingen ve Pforzheim mağazalarında çalışan ve ver.di sendikasına üye işçi temsilcileri, beş ayı aşkın süredir kararlı şekilde mücadele eden Türkiye’deki Flormar işçileriyle dayanışma içinde olduklarını açıkladı. İşçi temsilcileri, mücadele içinde doğan “Flormar değil direniş güzelleştirir” çağrısının büyük anlamı olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada “İşçilerin hakkını vermek de bir başka güzelliktir. Türkiye’de adeta sembolleşen direnişinizin kazanımla sonlanacağına olan inancımız tamdır. Yaşasın işçilerin birliği ve mücadelesi. Yaşasın enternasyonal dayanışma” dendi. (Stuttgart /EVRENSEL)