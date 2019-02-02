358. F Oturumu: Hasta mahpus Özkan, adli tıp raporuna rağmen tutuklu

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpusların sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla 358 haftadır sürdürülen F Oturumu’nda, Adli Tıp Kurumunun ‘hapishanede kalamaz’ raporuna rağmen 22 yıldır cezaevinde tutulan 82 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Emin Özkan’ın serbest bırakılması talep edildi.

Tedavi hakları gasbedilen tüm hasta mahpusların sesi olmak için düzenlenen F Oturumu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleşti. 358. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Mehmet Emin Özkan serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır engellenemez” pankartları açıldı. Basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonundan Hatice Onaran okudu. Hapishanelerdeki hak ihlalleri ile tecrit ve işkence boyutlarının her geçen gün arttığını, hasta mahpusların tedavi olma haklarının engellendiğini belirten Onaran, Düzce T Tipi Hapishanesinde yaşanan ihlallere dikkat çekti.

‘HUKUK YOK BEN VARIM’

İHD’nin gönüllü avukatından alınan bilgiyi aktaran Onaran, Düzce T Tipi Hapishanesinde nefret ve ırkçı söylemlerle politik mahpusların işkenceye maruz bırakıldıklarını söyledi: Düzce T Tipi Hapishanesinin müdürü, ‘Ben Telafer Türküyüm, ceddimiz sizi tir tir titretti. Türk’ün gücünü göreceksiniz. Hukuk yok ben varım! Siz daha 12 Eylül’ü görmediniz’ diyerek mahpuslara meydan okumaktadır.”

Onaran, 8 Kasım’da başlayan ve tüm hapishanelerde yayılarak devam eden açlık grevi yapan mahpuslara baskının sürdüğünü anlattı. Şakran Kadın Hapishanesindeki mahpuslara bu güne kadar B1 vitamini verilmediğini söyleyen Onaran, “Açlık grevindeki mahpuslar hastaneye çift kelepçe takılarak götürülmektedirler. Su ve şeker düzenli verilmeyen mahpuslar baskı altında olduklarını söylemişlerdir. Kırıklar Hapishanesinde açlık grevi yapan mahpuslar diğer mahpuslardan ayrı tutularak ve halen çıplak arama baskısına maruz kalmaktadırlar.” dedi.

BEŞ KALP KRİZİ, İKİ AMELİYAT

Onaran, gözaltı sürecinde uğradığı işkence sebebiyle sağlık durumunda ciddi sorunlar yaşayan 82 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Emin Özkan’ın durumunu paylaştı. 22 yıldır hapishanede olan Özkan’ın beş kez kalp krizi geçirdiğini, iki defa da kalp ameliyatı olduğunu belirten Onaran, “Bağırsak, tansiyon, zehirli guatr gibi çeşitli hastalıkları da bulunan Özkan haftada en az iki üç kez hastaneye gidip gelmektedir. Adli Tıp Kurumundan ‘hapishanede kalamaz’ raporu bulunan Özkan halen Diyarbakır D Tipi Hapishanesinde tutulmakta. Özkan’ın bir oğlu Bandırma, diğeri ise Gaziantep hapishanesinde olduğundan ailesi maddi manevi olarak zorlanmaktadır. Aynı hapishanede kalma talepleri ise kabul edilmemektedir.” dedi. Onaran, Özkan’ın ve diğer hasta mahpusların serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)