EMEP, 8 Mart'a kadar işçi emekçi kadın buluşmaları gerçekleştirecek

EMEP, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe kadar “Krize, şiddete ve eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz” diyerek her yerde işçi, emekçi kadın buluşmaları gerçekleştirecek.

Emek Partisi (EMEP) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında bir açıklama yayımladı. Ekonomik krizin sarsıcı etkilerinin büyüdüğü belirtilen açıklamada, yoksullaşmadan, ağır çalışma ve yaşam koşullarından, şiddetten, ayrımcılıktan, hak gasplarından en çok etkilenen kadınların, krizin etkilerini de en ağır biçimde yaşadıkları ifade edildi.

"İKTİDAR, KADINLARA ÇARESİZLİK DUYGUSU DAYATIYOR"

“Kapitalizmin yarattığı krizinin tüm yükünü yoksul emekçi ailelerine yükleyerek krizi yönetmeye çalışan iktidar, ‘Kadın ailenin lokomotifidir’ diyerek bu yükü en önde kimin göğüslemesini istediğini de itiraf etmiş oluyor.” denilen açıklamada “Kadınların fıtrat gereği erkeklerle eşit yaşayamayacağı zihniyeti, krizin kader gibi gösterilmesiyle birleşerek kadınlara çaresizlik duygusunu dayatıyor. Yaratılan siyasi kutuplaştırma, aynı sorunları yaşayan kadınların yan yana gelmesine engel olurken onları birbirine karşı güvensizliğe, yalnızlığa itiyor, değiştirip dönüştürme güçlerini zayıflatıyor. Oysa kadınların yaşadıkları ortak sorunlar etrafında yan yana gelip dayanışma sergilediğinde ve ortak talepleri için mücadele ettiğinde açığa çıkan gücü hem tarih hem de bugünün mücadeleleri gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı.

İŞÇİ, EMEKÇİ KADIN BULUŞMALARI

8 Mart’a kadar ülkenin her yerinde işçi, emekçi kadın buluşmaları gerçekleştirileceğini belirten EMEP açıklamasında “Her sektörden işçi kadınlar, kamu hizmetlerinde çalışan kadınlar, ev eksenli çalışan kadınlar, ev işçisi/gündelikçi kadınlar, yevmiyeciler, ücretli avukat, mimar ve mühendis kadınlar, mevsimlik ve sezonluk çalışan işçiler, tarım işçileriyle yapacağımız buluşmalarda krizin kadınlar üzerindeki ekonomik, sosyal, psikolojik etkilerini ortaya koymayı, krizin gündelik hayatta ortaya çıkardığı sorunlarla baş etme yöntemlerini gözlemlemeyi, kriz ile tüm biçimleriyle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin boyutu arasındaki ilişkileri görünür kılmayı ve krizin aile içindeki ilişkileri nasıl etkilediğini saptamayı hedefliyoruz.” denildi.

"KRİZE, ŞİDDETE VE EŞİTSİZLİĞE KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ"

Buluşmalardan çıkan sonuçların, 8 Mart’ta yayımlanacak bir raporla açıklanacağını belirten EMEP, bu buluşmaların kadın işçi ve emekçilerin krize karşı mücadelesinin de dayanaklarından biri olacağını ifade etti. Açıklama şu ifadelerle son buldu: “8 Mart’ta kadınlar krize, işsizliğe, yoksulluğa, şiddete ve eşitsizliğe karşı sözlerini daha güçlü söyleyecekler: Krize, şiddete ve eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz!”(İstanbul/EVRENSEL)