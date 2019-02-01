Diyanet’ten "çocuk imam" projesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, küçük yaştaki çocukları hedefine alan projelere bir yenisini ekledi. Cumhuriyet'in manşete taşıdığı Ozan Çepni imzalı habere göre, Diyarbakır'da başlatılan proje kapsamında küçük yaştaki çocuklara namazı "çocuk imamlar" kıldırıyor.

Habere göre Diyarbakır Yenişehir’de ilçe müftülüğü tarafından başlatılan proje ile küçük yaştaki çocuklar ‘imam’ olarak yaşıtlarına namaz kıldırdı. “Çocuk Cemaate Çocuk İmam” adı verilen projenin amacı, “Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek” olarak açıklandı. Proje kapsamında çocuklara imam kıyafeti giydirildi, "çocuk imamlar" diğer çocuklara namaz kıldırdı.

Diyarbakır Yenişehir’de uygulanan projenin hedefinin çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek olduğunu söyleyen İlçe Müftüsü Dilmaç, “Çocukları camiye çekmek için Yenişehir Müftülüğü olarak bu konuya özen gösteriyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir ve geleceğimizin heba olmasına gönlümüz el vermiyor. Bunun için bütün camilerimizde ve kurslarımızda hem kızlarımıza hem erkek çocuklarımıza personelimiz tarafından namazın önemi ile anlamı anlatılmakta ve cemaatle namaz kılarak bu ibadeti onlara sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.

Çocuklara namazı öğretirken oyunlar da oynatıldığını anlatan Dilmaç, “Temel olan eğitim. ‘Çocuğuma namaz öğret, Kuran öğret’ diyen vatandaşlarımızın çocuklarına namaz öğretiyoruz” diye konuştu.

"ERGEN BİRİSİ OLMALI"

Diyanet’in resmi sitesinin “Namaz” bölümünde, namazda cemaate imamlık yapabilme şartı olarak “İmamlık yapacak kişinin, imamet ehliyetine sahip yani dini bilgisi yeterli, Kuran’ı güzel okuyan, akıl sağlığı yerinde ergen birisi olması gerekir” bilgisi yer aldı.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİNE KATILMALARI İÇİN İMAMLARA NAMAZI EMANET ETME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Yenişehir Müftüsü Şevket Dilmaç, Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri kapsamında Diyarbakır’da düzenlediği miting için imamlara, “Namazı ehil birine bırakın, mitinge gelin” çağrısı yapmıştı. Müftülük, "Çocuk Cemaate Çocuk İmam" projesinin iki yıldır devam ettiğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)