Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı

31 Ocak 2019 16:19

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını tanıttı

Dersim’de kayyıma karşı HDP, EMEP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu güç birliği, belediye eş başkan adaylarını tanıttı.

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını tanıttı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    HDP, EMEP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu Dersim Devrimci Güç Birliğinin belediye eş başkan adaylarını açıkladığı tanıtım toplantısı coşkuyla gerçekleştirildi. Toplantıda kayyımlara karşı güç birliği mesajı verildi.

    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye eş başkan adaylarını açıklamak ve tanıtmak için Dersim Düğün Salonu’nda program düzenledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Partizan temsilcileri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Demokratik Aleviler Derneği (DAD) yöneticileri, HDP milletvekilleri, DBP ve HDP PM üyeleri programa katılmak üzere sabah saatlerinde kentte geldi. 

    Siyasi parti temsilcileri, Dersim halkı tarafından slogan ve zılgıtlarla kentin girişinde benzin istasyonunda karşılandı, ardından oluşturulan araç konvoyu ile programın düzenleneceği salona geçildi.

    SALON POSTER VE PANKARTLARLA DONATILDI

    Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunan kimi belediye eş başkanlarının posterlerinin asıldığı salon, “Kendimizi de kentimizi de bizler yöneteceğiz”, “İttifak kazandıkça güç birliği kazanacak”, “İrademize kayyım atanamaz” yazılı Kürtçe ve Türkçe pankartlarla donatıldı.

    Dersim Devrimci Güç Birliği'nin belediye aday tanıtım toplantısı. | Fotoğraf: Evrensel

    TUTUKLU EŞ BAŞKANLAR MESAJ GÖNDERDİ

    Salondaki program yerlerine kayyım atanan tutuklu Dersim Belediye Eş Başkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bul'un gönderdiği mesajların okunmasıyla başladı.

    Açılış konuşmasını HDP İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek yaptı. Çiçek, “Şu bilinmelidir ki özellikle Dersim’e has değerlerin korunması açısından Dersimliler taviz vermediler. İrademizi teslim almak isteyen kayyımlara karşı belediyelerimizi geri alacağız bunu dostlarımızla birlikte yapacağız” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ"

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “Bu birliği siyasi partiler demokratik kitle örgütleri olarak sağladık. Ama şimdi halk nezdinde de bu birliği mahalle mahalle, sokak sokak, iş yeri iş yeri örmek gerçek bir demokrasi için halk gücünü açığa çıkarmak zorundayız” dedi. Seçim çalışmaların eşit koşullarda yürütülmediğini belirten Gürkan, “Erdoğan ‘istemediklerimiz seçilirse yine kayyım atarız’ demişti şimdi bütün eşitsizliklere rağmen devam ettirdiği seçim çalışmalarında mülki amirlere de nasıl seçim çalışması yürüteceklerine dair emirler veriyor. Halkı kriminizalize ederek seçim taktiği izliyor. Ancak bizim bu zorlukları yenecek gücümüz var. Bu gücümüz birliğimiz, kararlılığımızdır. Bunu daha önce gösterdik. Onların bugün kurduğu tek adam, tek parti iktidarıdır. Buna karşı kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz diyoruz” dedi.

    “Yenilmeyen tek güç halkın örgütlü gücüdür” diyen Gürkan, “Yerel seçimlerden sonra demokrasi ve özgürlüklerin birlikteliğini oluşturacağız.  İşimiz zor ama bizim gücümüz ve birlikteliğimiz bu zorluğu kolaylaştıracaktır” dedi.

    "MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ"

    ESP Genel Başkan Vekili Şahin Tümtüklü, “Bizi kayyımlarla teslim almak istiyorlar. Kayyımların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Ne yapıyor kayyım kadın, gençlik merkezlerini kapatıyor. Aslında bu seçim bize iki görev veriyor. Birincisi 31 martta kayyımı, ikincisi 1 Nisan’da kayyımcı zihniyeti durduracağız. Bu seçimlere hazır olmak zorundayız, sokak sokak, köy köy, ev ev gezeceğiz. Gönül isterdi ki daha güçlü bir ittifak olsun bütün Dersim’i kazanalım. Ama olmadı. Bu seçimleri mutlaka biz kazanacağız. Kayyımlara sesleniyoruz. Bizden korkun çünkü biz kazanacağız, mutlaka biz kazanacağız” dedi.

    "BU İTTİFAK AYNI ZAMANDA DAYANIŞMA AĞI"

    DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu, “Demokratik süreçlerin tıkandığı dönemlerde yeniden yaşamı örme noktasında ördüğümüz güç birlikleriyle birbirimize umut oluyoruz. Biz faşizme karşı ittifaklarımızı yaparken tek adam rejimine ve tek adam rejimin tecrit sistemine karşı birlikte mücadele ediyoruz. Daha çok örgütlenerek daha çok yaşama dokunarak üstesinden gelebiliriz. Dersim’de seçimlere gireceğimiz bu ittifak aynı zamanda dayanışma ağlarını toplum içerisinde örebileceğimiz önemli mekanizmalardan biri aslında” diye konuştu.

    "BİRLİKTE DERSİM ÖRNEK OLACAK"

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Yan yana geleceğiz omuz omuza vereceğiz, bu faşizmi hep birlikte yıkacağız. Hiçbir zaman tabularımız olmadı, hiçbir zaman kapılarımızı kapatmadık. Siyaseti toplumsallaştıracağız dedik. Bu baskı, zulüm günlerinde bize düşen omuz omuza vermektir. Bize düşeni emekçiler kadınlar adına yılmadan sonuna kadar götüreceğiz. Bunu da başaracağız kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. 

    “Faşizme karşı durmak hepimizin önceliği olmalıdır” diyen Temelli,  “Ancak yan yana gelmekle mümkündür. Bugün Dersim’de yaptığımız o yüzden çok güçlü bir adımdır. Türkiye’nin her yerinde bütün kesimlerle buluşup güç birliklerini büyütmek istedik, büyüttük de. İşte bu yan yana gelmelerimiz 31 Mart'ta bu iktidara en güçlü cevabı sandıkta da verecektir” dedi. Tekçi anlayışın kayyımlarla cisimleştiğini ve seçimlerde belediyelerden kayyımları süpüreceklerini söyleyen Temelli, “Kentimize sahip çıkma zamanıdır. Bunu bir hayatı değiştirme vasfıyla başarmalıyız. Kayyımları öyle bir süpürmeliyiz ki kırıntıları bile kalmamalı. O yüzden de güç birliği çok önemlidir. Seçimden sonra  da bu birlikteliğimizi sürdürmeye devam ececeğiz. Yan yana gelemediklerimizle bile 1 Nisan’dan sonra yan yana geleceğiz. Dersim buna örnek olacak” dedi.

    Dersim Belediyesi Eş Başkan Adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile. - Fotoğraf: Evrensel

    BİRLİĞİN DESTEKLEYECEĞİ ADAYLAR

    Yapılan konuşmalardan sonra adaylar tanıtıldı. Birliğinin destekleyeceği adaylar şunlar:

    • Dersim merkez eş başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir
    • Pertek ilçesi Mustafa Taşkale
    • Ovacık ilçesi Serpil Argın ve Sinan Zenk
    • Mazgirt ilçesi Ali Ekber Serhatlı
    • Akpazar beldesi Orhan Çelebi ve Songül Doğan
    • Nazimiye İlçesi Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan
    • Pülümür ilçesi Gürol Yılmaz
    • Hozat ilçesi Nesimi Ataş ve İlknur Doğan
    • Çemişgezek ilçesi Süleyman Karadağ

    Dersim Devrimci Güç Birliği'nin belediye başkan adayları | Fotoğraf: Evrensel

    (Dersim/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AİHM, Rusya'yı 10 milyon avro ödemeye mahkum etti
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Örnek bir girişim: Mersin Emek ve Demokrasi Platformu

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Adana Mutabakatı çıkış yolu olabilir

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçim kumarı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Cumhura karşı zillet ittifakı mı?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer ve hakemler

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Hacı hoca
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Lübnan'da 8 ay sonra yeni hükümet kuruldu
    Lübnan'da 8 ay sonra yeni hükümet kuruldu

    Lübnan Cumhurbaşkanlığı yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu. Lübnan'da 6 Mayıs 2018'den bu yana hükümet kurulamıyordu.

    GÜNCELLENDİ
    Kırıkkale'de akaryakıt deposunda patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi
    Kırıkkale'de akaryakıt deposunda patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi

    Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

    Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler yol kapattı
    Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler yol kapattı

    Aksaray'da taş ocağından yük taşıyan kamyonlara tepki gösteren köylüler yol kapattı.

    Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin konuştu
    Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin konuştu

    Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiği iddiasına "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim" yanıtını verdi.

    CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet
    CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yerel seçimlerin ardından hükümetin IMF ile anlaşma yapacağını iddia etti.

    Mültecilere dair medya raporu: Hak temelli gazetecilik esas alınmalı
    Mültecilere dair medya raporu: Hak temelli gazetecilik esas alınmalı

    “Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi” kapsamında medya raporu sunuldu: Dram ve öfke var ama nedenleri yok.

    GÜNCELLENDİ
    Bakanlık açıkladı: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam sehven yapılmış!
    Bakanlık açıkladı: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam sehven yapılmış!

    Avrasya Tüneli’ne yüzde 38 zam yapıldığının duyurulmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur.

    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı
    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı

    Dersim’de kayyıma karşı HDP, EMEP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu güç birliği, belediye eş başkan adaylarını tanıttı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer döneminin son günü (Tüm haber ve transferler)
    Futbolda ara transfer döneminin son günü (Tüm haber ve transferler)
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı
    Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı
    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu
    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AKP'nin yerel seçim manifestosunu değerlendirdi: Ayinesi iştir kişinin 11 maddeye bakılmaz.

    AKP manifestosu mu, CHP’yle HDP tartışması mı?
    AKP manifestosu mu, CHP’yle HDP tartışması mı?

    Mustafa Yalçıner, AKP'nin yerel seçim manifestosunu ve Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi.

    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti
    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti

    Baca filtresi olmayan termik santrallere iki yıl daha muafiyet getiren yasa tasarısı TBMM’ye geliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu tasarıya tepkili.

    Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı
    Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı

    Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.

    AKP seçim manifestosu: 25 yılda 'yeni bir düzen'den 'düzenin bekası'na
    AKP seçim manifestosu: 25 yılda 'yeni bir düzen'den 'düzenin bekası'na

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, AKP'nin yerel seçim manifestosunu ve Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi.

    İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı
    İsveç’te, grevdeki İranlı işçilere destek eylemi yapıldı

    İran’da şeker ve çelik işçilerinin mücadelelerine yönelik devlet baskısı İsveç’teki İranlılar tarafından protesto edildi.

    Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı
    Özsüt'te kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar yaşandı

    İzmir Kemalpaşa'daki Özsüt fabrikasında 170 civarında işçi ücretsiz izne gönderildi, ücretsiz izni kabul etmeyenler işten çıkarıldı.

    Pazarda durum içler acısı: Kilo yerine tane ile satışlar yapılıyor
    Pazarda durum içler acısı: Kilo yerine tane ile satışlar yapılıyor

    Kriz nedeniyle çarşı pazarda artan fiyatlar el yakıyor. Diyarbakır Bağlar pazarında pazarcı da vatandaş da dertli.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak
    İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak

    Zorlu Holding, yerel seçimler öncesi İzmir'in kent merkezine gökdelen dikebilmek için ruhsat başvurusunda bulundu.

    Trafik kazalarında 2018 bilançosu: 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti
    Trafik kazalarında 2018 bilançosu: 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti

    Türkiye genelinde 2018'de meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında, 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 310 bin 109 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    "Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı
    "Orduyla gizli görüşmeler yaptık" diyen Guaido'dan dış güçlere çağrı

    Venezuela'da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, New York Times'a yazdığı makalede orduyla gizli görüşmeler yaptığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 11 maddelik yerel seçim manifestosunu açıkladı.

    EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin
    EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin

    EMEP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapımcıların önünde imzaladığı sinema kanununun sansür kanunu olduğunu belirterek yasanın geri çekilmesini istedi.

    TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız
    TMMOB: Şehir hastanesi işçilerinin yanındayız

    TMMOB Ankara İKK, Bilkent Şehir Hastanesinde kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi için birçok eylem yapan işçilerin yanında olduklarını açıkladı.

    Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor
    Hayri İnönü: Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı sahneleniyor

    Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, başkanlığı döneminde yaşananları Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanına benzetti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de "Kutup Girdabı" soğuklarında en az 8 kişi öldü
    ABD'de "Kutup Girdabı" soğuklarında en az 8 kişi öldü

    ABD'nin orta batı kesimleri dondurucu soğuklarla karşı karşıya. Ülkede şu ana kadar soğuklar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.