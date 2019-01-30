İş cinayetinde ölen Suriyeli işçinin eşi: Nasıl geçineceğiz bilmiyoruz

Kaan ULU

Ankara’da Mobilyacılar Sitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli 5 işçiden 45 yaşındaki Abdullah Rahicuha'nın eşi ve 2 çocuğu, zor şartlar altında yaşıyor. Galiye Rahicuha, diz ve bel rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını, eşinin ölümünden sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

16 Ocak günü Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. İşçilerden Abdullah Rahicuha'nın cenazesi, Yenimahalle mezarlığında toprağa verildi.

Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı

'SİGORTASI YOKTU'

Abdullah Rahicuha'nın ölümünden sonra 39 yaşındaki eşi Galiye Rahicuha , 11 yaşındaki oğlu Fevzi ve 16 yaşındaki kızı Raime'nin yaşamları daha da zorlaştı. Altındağ’da bir kiralık evde yaşayan Rahicuha ailesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye geldi. Galiye Rahicuha, “Türkiye’ye geldikten sonra eşim çok iş değiştirdi. Son 3 yıldır burada çalışıyordu. Sigortası yoktu ancak maaşını düzenli olarak ödüyorlardı. Haftalık 400 lira alırdı. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyorduk” dedi.

‘HAYAT DAHA DA ZORLAŞTI’

Fotoğraf: Kaan Ulu/DHA

Eşinin ölümünden sonra hayat şartlarının daha da ağırlaştığını, dizlerinde ve belindeki rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını anlatan Galiye Rahicuha, “Benim bir işte çalışmam çok zor. Çocuklarım da çalışmıyor, iş yok. Okula da gitmiyorlar. Paramızı nasıl kazanacağız, geçimimizi nasıl sürdüreceğiz bilmiyorum” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMA YEMEK HAZIRLAYAMIYORUM’

Ev kirasının 230 TL olduğunu söyleyen Galiye Rahicuha, “Evin kirasını nasıl öderiz bilmiyorum. Evde ısınmak için kömürümüz olmadığı için de çevreden topladığımız odunları yakıyoruz. Belediyeye kayıt yaptırdık ancak daha odun gelmedi. Paramız olmadığı için yemek konusu da çok sıkıntı. Çocuklarıma yemek hazırlayamıyorum. Buzdolabımız bomboş” dedi. (Ankara/DHA)