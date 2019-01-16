16 Ocak 2019 20:12
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 17:07

Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı

Ankara Altındağ mobilyacılar sitesinde çıkan yangında 5 mülteci işçinin ölümünün altından alınmayan önlemler ve ihmaller çıktı.

GÜNCELLENDİ
Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Ankara mobilyacılar sitesinde 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangının arkasında alınmayan önlemler, ilkel tesisat ve güvencesiz çalışma koşulları çıktı. Elektrikli ısıtıcıya yanlış bağlanan kablolar, yakınındaki yanıcı maddelerle çıkan yangında kaçak ve ucuza çalışan işçiler yangın merdiveni olmadığı için kurtulamadı. Sitelerde çalışan işçiler alınmayan önlemlere tepki gösterdi.

    Ankara’nın Altındağ ilçesindeki mobilyacılar sitesinde 4 katlı bir işyerinde çıkan yangında 5 Suriyeli işçi yaşamını yitirdi. Koltuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangının sebebi ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcının yanındaki süngerlerin yanması olduğu belirtilmişti. Yangından kaçan işçiler üst kata kaçmasına rağmen yargın merdiveni olmadığı için binadan çıkamadı. Sünger, tahta vb. maddelerin yanmasıyla yoğun dumana maruz kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtulabildiler. Ancak yangının olduğu işyerinde incelemelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odasından uzmanlar, elektrik tesisatındaki sorunların yangına sebep olduğunu aktardılar.

    KABLOLAR UYGUN BAĞLANMAMIŞ

    Gazetemize konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, elektrikli ısıtıcıya bağlı kabloların kuvvetli akım tesisleri ve iç tesisatları yönetmeliğine uygun olmadığını ve bu yüzden yanan kablolar ile yangının başladığını açıkladı. Kablo ve ekli yerlerinin açıkta tesis edildiğini kaydeden Saral, işyerinin havalandırmasının da olmadığını söyledi.

    Fotoğraf: Mete Karakul

    KONTROLLER YAPILMAMIŞ

    Ayrıca bu tür tesisatların her yıl periyodik olarak elektrik mühendisleri tarafından kontrol edilmesi ve raporlanması gerektiğini belirten Saral, haber verilmeyerek bunun da yapılmadığını aktardı. Sitelerdeki birçok işyerinde benzer sorun ve ihmallerin olduğuna dikkat çeken Saral, iç tesisatlar yönetmeliğine uygun olmayan binalarda, güvencesiz çalışma koşulları, iş güvenliği ve sağlığını hiçe sayan yapılarda işçilerin düşük ücretli çalıştırıldığı da göz önünde alındığında her yerde yangın ve iş cinayeti ihtimali olduğunu söyledi.

    HÂLÂ TELLİ SİGORTA KULLANIYORLAR

    Elektrikten çıkan yangın mobilyacılar sitesinde ilkel bir düzeni de gün yüzüne çıkardı. Eski bir sanayi sitesi olan bölgede mandallı değil, hâlâ telli sigorta sisteminin yaygın olduğu öğrenildi. Kabloların bağlanması yöntemiyle kullanılan sigorta sisteminin, işyeri sahipleri tarafından maliyet gerekçesiyle değiştirilmediği ortaya çıktı. Gazetemize konuşan bir mobilya ustası “Sitelerdeki çoğu binada kurulduğundan beri var bu sistem. Bina sahipleri uğraşmak istemiyorlar. Biz geçen yıl kendi imkanlarımızla değiştirdiğimizde 1500 TL ödedik. Maliyetten kaçmaları bu yangınlara, iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor” dedi.

    ‘DÜKKAN SAHİBİ ÖNLEM ALMAYINCA BUNLAR YAŞANIYOR’

    Yangında yaşamını yitiren işçilerin düşük ücretle ve sigortasız çalıştığı öğrenildi. Gazetemize konuşan çevredeki işçiler, Suriyelilerin genelde 300-400 lira haftalık aldığını, en iyisinin aldığı 500 lira haftalıkla asgari ücrete yaklaştığını söyledi. Ucuza çalıştıklarından sitelerdeki çoğu atölyede Suriyelilerin olduğunu anlatan işçi, “İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Ölenler hep gariban insanlar” dedi.

    ‘DEVLET SAHİP ÇIKMALI, İNSANCA YAŞASINLAR’

    Bir işçi ise krizin mobilyacılar sitesini çok etkilediğini anlatarak, artık herkesin maliyetten kısmak için Suriyeli çalıştırdığını, sigorta derdi olmadığı için her atölyede Suriyeli, Iraklılar olduğunu anlattı. İşçi, “Bu sorun aslında devletin sorunu. Madem ülkeye bu kadar insan aldın bari sahip çık. İnsanca yaşasınlar” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    İŞ GÜVENLİĞİ BÖLGEYE HİÇ UĞRAMAMIŞ

    Hasan KARA

    Yangından yaklaşık birkaç saat sonra bölgeye ulaştığımızda itfaiye yangını söndürmüştü. Isınmak için yaktıkları elektrik ocağındaki kaçak yüzünden çıktığı söylentisi konuşuluyordu. Ancak kalabalık bir bekleyiş, polisin çektiği şeritlerin önündeydi. O sırada kenarda sessizce gözyaşı döken iki kadını gördük. İçerde hayatını kaybeden işçilerden birinin eşi ve kız kardeşi olduklarını yanlarında onları teskin etmeye çalışan başka bir Suriyeli işçiden öğrendik. Kadınların kucağında çocukları vardı. Üstlerinde mont yok, ayaklarında eski spor ayakkabılar. Çaresizce bekliyorlar, sonra polis onları bir aracın içine aldı sonra da gittiler. Siteler son yıllarda göçmen işçilerin en çok çalıştığı bölgelerden biri, hatta birincisi bile diyebiliriz. Suriyeli, Afgan, Iraklı göçmen işçiler özellikle yoğunlukta. Genelde Yenidoğan, Doğantepe, Hüseyingazi gibi yoksul mahallelerde oturuyorlar. Çok ucuza çalışıyorlar, o gün görüştüğümüz işçilerden birinin söylediğine göre 300-400 haftalık kazanıyorlar. En iyi durumda olanın 500 lira haftalık ücreti. Bekleyenlerle konuştuğumuzda öfke ve üzüntü hakim. Özellikle de ailelerine çok üzülüyor oraya toplanan işçiler. Aralarından biri dükkan sahibi olduğunu ve yanında Suriyeli çalıştırdığını söyleyerek ucuza çalıştıklarına itiraz ediyor. Ancak ona yanıtı kalabalığın içinden diğer işçiler sert biçimde veriyor. Mobilya sektörünün yoğun olduğu Siteler’de ahşap ve sünger işyerlerinde çok bulunduğundan yangın çok çıkıyor, diyorlar. Ancak esasında işçi sağlığı ve güvenliğinin sanki bu bölgeye hiç uğramamış olduğu izlenimi oluşuyor bizde. “Isınmak için yaktıkları elektrikli soba, alınmayan önlemler yüzünden canlarını aldı.” diye belki gazete sayfalarında haber olarak kalıp unutulup gidecekler. Sigortasız çalıştırmadan, düşük ücretten, ayrımcılıktan, yoğun sömürüden bahsetmeden ve buna karşı mücadeleyi Türk, Kürt, Arap tüm işçiler üstlenmeden yeni yangınları da kapının önünde ağıtlar yakan eşleri, kardeşleri, çocukları da görmeye maalesef devam edeceğiz.

    EMEP: MÜLTECİ İŞÇİLERİN HAKLARI TANINSIN, İŞYERLERİNDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN

    Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, Siteler’de bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 işçinin ölümüne, 8 işçinin ise yaralanmasına yol açan yangına ilişkin açıklama yaptı.

    Aslan, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise bir an önce iyileşme dileklerinde bulundu. Sitelerin Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteci işçilerin yoğun olarak çalıştığı bir bölge olduğunu belirten Aslan, çoğu küçük atölyelerden oluşan bölgede, atölye sahiplerinin ucuz iş gücü olarak gördüğü mülteci işçileri çalıştırdığını ifade etti.

    Çok düşük haftalık ücretlere çalıştırılan mültecilerin aynı zamanda sigortasız ve kötü çalışma koşulları içerisinde olduğuna dikkat çeken Aslan, “Bu yaşanan acı olay, bir kez daha bize tedbirsizliğin, kötü çalışma koşullarının ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının sonuçlarının neler olabileceğini göstermiş oldu” dedi.  

    ‘YANGIN KÜÇÜK BİR İHMALDEN KAYNAKLANMIYOR’

    Ekonomik kriz dolayısıyla Siteler’deki esnafın ve yanlarında çalışan az sayıda işçinin kötü koşullarda olduğunu ifade eden Aslan, “Bu yangın da küçük bir ihmalden kaynaklanmıyor. Burada işverenlerin, asıl olarak da devletin sorumluluğu söz konusudur. Memleketin dört bir yanında neredeyse her gün iş cinayetleri yaşanıyor. Devletin ve patronların geçmişte yaptığı açıklamalardan da biliyoruz ki, onlar işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini “yük olarak” görüyorlar. İşçinin sağlığını bir maliyet kalemi olarak gören, işçi ve emekçilerin canına değer vermeyen ve bu yaşanan iş cinayetlerini de “kader” diyerek geçiştirenler; Siteler’deki yangının da esas sorumlularıdır” diye konuştu. Aslan bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için taleplerini ise şöyle sıraladı:

    • Türkiye’ye göç eden göçmen işçilere oturma hakkı ve mültecilik statüsü tanınmalıdır.
    • Mülteci işçilere yönelik ayrımcılığa son verilmeli, sosyal güvence ve eşit vatandaşlık hakkı tanınmalıdır.
    • Mülteci işçilerin kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılması yasaklanmalıdır.
    • Tüm işyerlerinde düşük ücretle çalıştırma gibi uygulamaların önüne geçecek tedbirler alınmalı, bütün işçilerin ücretlerine zam yapılmalıdır.
    • Tüm işyerlerinde devlet sorumluluğunda işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri bir an evvel alınmalıdır. (Ankara/EVRENSEL)

    Merdiven altı yangınlar kapıda!

    Merdiven altı yangınlar kapıda!

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan: Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir
    SONRAKİ HABER

    Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Güvenli bölge’, Türkiye’nin iç ve dış politikasını çok zorlayacak

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Ne seninle, ne de sensiz...

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Kışkırtma” bir yönetim taktiği midir?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Propaganda ve gerçek

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barış akademisyenleri davaları için iki bilimsel görüş

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer düşkünlüğü!..

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Armadillo
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Davutpaşa katliamı davasında 2 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi
    Davutpaşa katliamı davasında 2 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi

    Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybeden işçi aileleri, duruşma öncesinde basın açıklaması yaparak adalet taleplerini yineledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi
    Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi.

    AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor
    AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

    Erken yaşta evliliklerde cezaları affetmeyi öngören tasarı yeniden gündemde. Muhalefet “Yasa, 2016’daki haliyle gelirse kabul etmeyiz” diyor.

    Uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından öldürüldü
    Uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından öldürüldü

    Edirne'de Kübra Olgun adlı genç bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen boşanmak istediği erkek tarafından vurularak öldürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı
    Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı

    Ankara Altındağ mobilyacılar sitesinde çıkan yangında 5 mülteci işçinin ölümünün altından alınmayan önlemler ve ihmaller çıktı.

    Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak
    Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak

    Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan yaklaşık 250 işçi, hastanenin 10 gün içinde Bilkent Şehir Hastanesine taşınmasıyla işsiz kalacak.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!
    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!

    Yüksek Seçim Kurulu kararıyla parti olarak seçime girmesi engellenen Emek Partisi, yerel seçimlere ilişkin tutumunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş

    Adana Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar Cemaatine ait yurttaki yangına ilişkin davanın 8. duruşması görüldü.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    GÜNCELLENDİ
    Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu
    Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu
    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü
    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    İlk iş gününde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
    İlk iş gününde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

    İzmit'te çalışmak için gittiği hastane inşaatında ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen 45 yaşındaki işçi Musa Altun yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi
    Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi

    Türkiye'de görev yapan Hollandalı gazeteci Ans Boersma, 'güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Tunus'ta kamu emekçileri grevde
    Tunus'ta kamu emekçileri grevde

    Tunus'ta kamu sektöründe çalışan yaklaşık 650 bin kamu emekçisi, maaşlarına zam yapılması talebiyle kamu kurumlarında greve çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi yurdun dört bir yanında tespit edilen 'hayali seçmen' vakalarını derledik.

    Türkiye ekonomisine "nükleer" pranga
    Türkiye ekonomisine "nükleer" pranga

    Türkiye’de yapımı süren nükleer santraller, Türkiye ekonomisine önümüzdeki 20 yıl boyunca 110 milyar dolarlık ek yük getirecek.

    Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı
    Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı

    CHP'li Ömer Fethi Gürer, Ulukışla'da seçmen listelerine 6 ayda 1700 kişi eklendiğini ve 900 kişinin belirtilen adreste bulunamadığını açıkladı.

    Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak
    Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak

    İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

    Venezuela’da tüm taraflar 23 Ocak’ta sokağa iniyor
    Venezuela’da tüm taraflar 23 Ocak’ta sokağa iniyor

    Venezuela’da ABD destekli muhalefet ile Maduro hükümetini destekleyenler 23 Ocak'ta sokağa iniyor.

    Ne olacak bu Brexit’in hali?
    Ne olacak bu Brexit’in hali?

    Brexit oylaması üzerinden geçen zamana rağmen ilerleme sağlanmadı. Hükümetin ve Brüksel’in gündeminde halkın değil Avrupa sermayesinin talepleri var.

    Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor
    Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor

    Kurban Bayramı’ndan bu yana ücretsiz izine çıkarılan Granito Girarto granit fabrikası işçileri, aylardır verilmeyen maaş ve tazminatlarını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 3. kez greve çıktı. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı
    İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı

    Karaman'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı.

    Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası
    Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası

    Müzisyenler Ceg lakaplı Volkan Ayvazoğlu ve Server Uraz'a "uyuşturucu kullanımını özendirmek" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    Yüksekova'da 3 çocuklu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi
    Yüksekova'da 3 çocuklu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aile, tek odalı, duvarında çatlaklar olan, tuvalet, mutfak ve banyosu olmayan bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

    Yeni düzenlemeyle malullük ve emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak
    Yeni düzenlemeyle malullük ve emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak

    Ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak.

    Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi
    Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi

    Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması 10 Nisan’a ertelendi. Kemal Sancılı yine tahliye edilmedi.