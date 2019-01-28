Venezuela'nın ABD bankalarındaki konrolleri Guadio'ya devredildi
Venezuela'nın ABD'deki parasının kontrolü kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guadio'ya devredildi.
Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido | Fotoğraf: Wikimedia Commons
Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun elinden alıp kendini ‘geçici başkan’ ilan eden muhalif siyasetçi Juan Guaido'ya devredildiğini açıkladı.
Amerikan Merkez Bankası (FED) da hesapların kontrolünün Guiado’ya devredildiğini doğruladı. Trump hükümetinin Guaido’nun hesapları etkili bir şekilde kontrol etmesine izin vermek için acil durum kararnamesi yayınlamayı planladığı bildirildi.
Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA’nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75’inin ABD’de bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado’ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu. (DIŞ HABERLER)
Guaido ve ABD’nin Venezuela hamlesi adım adım nasıl planlandı?