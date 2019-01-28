Graham: Trump bana, Venezuela'ya askeri harekat olasılığını sordu

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine, Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini söyledi.

Axios haber sitesine konuşan Graham, Trump ile Venezuela konusunda yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Graham, Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma konusunda fikrini sorduğunu, kendisinin ise böyle bir hamlenin sorunlara yol açacağını ifade ettiğini belirtti.

Graham ayrıca, Trump'ın Venezuela konusunda "oldukça savaş yanlısı" olduğunu da söyledi. (Washington/AA)

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