ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım

ABD, Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım uygulayacağını açıkladı.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Mnuchin, Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Bolton, Venezuela'ya ait 7 milyar dolarlık mal varlığına el konulduğunu söyledi.

VENEZUELA'NIN ÜLKE DIŞINDAKİ MAL VARLIKLARININ KONTROLÜ GUAIDO'YA VERİLDİ

ABD, resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararını açıkladığı sıralarda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da Venezuela Kongresi'ne şirket ve şirkete bağlı petrol rafinerisi Citgo yönetimine yeni bir isim atamaları talimatı verdiğini duyurdu.

Guaido ayrıca, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

PDVSA, OPEC ülkesi Venezuela'nın en büyük gelir kaynağı. Venezuela'nın en büyük petrol müşterisi ise ABD. Venezuela'nın petrol ihracatının yüzde 41'i ABD'ye yapılıyor. Venezuela ayrıca ABD'ye en çok ham petrol tedarik eden ülkeler arasında yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

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