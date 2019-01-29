İstismara uğrayan engelli S.A.'nın ablası: Olayın üzerini kapatıyorlar

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara’nın Mamak ilçesinde 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kızı alıkoyan 57 yaşındaki bir erkek, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Parkta dolaşan yüzde 70 engelli S.A.’yı para ve sigara teklifiyle eve götüren kişinin, S.A.’nın cinsel birliktelik teklifine olumsuz yanıt alınca S.A.’yı sabahın erken saatlerinde sokağa bıraktığı iddia ediliyor. Ekmek ve Gül’e konuşan S.A’nın üvey ablası D.A, olayın peşini bırakmayacağını söyledi ve kadın örgütlerine çağrı yaparak destek istedi.

Natoyolu Caddesi Misket Mahallesi’nde 20 Ocak Günü evden çıkan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli S.A, kaybolmasının ardından şikayette bulunulmasıyla ertesi sabah erken saatlerde sokakta yürürken polisler tarafından bulundu. S.A’nın ablası D.A, yaşanan olaya ilişkin karakola şikayette bulundu. D. A. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“S, bazen sıkılınca dolaşıp geri eve gelirdi. Bu adam, parkta dolaşırken yalnız olduğunu görünce sohbet etmiş, telefonu almış, sonra kızı kandırıp, ‘Sana bir şey yapmayacağım korkma ‘ diye eve götürmüş. Bir süre sonra oğlu gelmiş ve işe gidinceye kadar S.A’yı dolaba saklamış sonra ‘Hadi şu işi yapalım, yoksa çık git başımı belaya sokma benim’ diyerek kolundan çekmiş. Korkuyla eline bıçak alan ve kendini öldürmekle tehdit eden S.A.’yı evden atarak ‘Apartmandan çıkarken yüzünü kapat kimse görmesin’ demiş ve sokağa çıkan S.A’yı polisler kayıp başvurusu yaptığımız için bulup bize haber verdiler.”

‘TEK BAŞIMA HAK ARAMAKTAN YORULDUM’

Çocuklarına ve kardeşlerine çalışarak tek başına bakan D.A., artık tek başına hak aramaktan yorulduğunu belirterek “Hem bu şekilde bir süre sonra üstünü de kapatıyorlar ya da benim gücüm kalmıyor. S., daha önce de istismara uğramıştı artık böyle şeyler olsun istemiyorum. Herkesin canını acıtan bu insanlar sokakta rahatça dolaşmasınlar. Başkalarının da canı yanmasın” dedi. Zanlının karakoldaki sorgusundan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren D. A, karakola gidip bunun üstünü devletin neden kapattığını sorduğunda, “Öyle bir şey olmaması gerekiyor, maalesef olmuş” cevabını aldığını söyledi.

MÜGE ANLI HAYATTA KALANLARLA İLGİLENMİYORMUŞ

Olay üzerine Müge Anlı’nın programını da aradığını ve ısrarlı aramalarının sonucunda ulaştığını söyleyen D.A, “Bana, ‘S, hayattaymış bu olaya bakamayız. Maalesef cinsel istismarlara RTÜK izin vermiyor’ diyerek kapattılar. O sırada programda ceset arıyorlardı. ‘Bizim de, toprağın altına mı girmemiz lazım? Öldükten sonra mı ilgilenilecek bizimle’ dedim telefonu yüzüme kapattılar” diye konuştu.

‘KADINLARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM’

Yaşanan olayın peşini bırakmayacağını söyleyen D. A. “Şimdiye kadar hep tek başıma uğraştım sonuç alamadım. Daha önce S., istismara uğradığında da doktora gittik her defasında başka bir yere sürdüler, rapor aldırmak istemediler. Gidip bu konuyla ilgili yardım istediğim polisler bile bana arkadaşlık teklif etti. Artık çok yoruldum, tek başıma başaramıyorum. Bütün kadınların desteğini bekliyorum. Kimsenin böyle bir şey yaşamaması için de olayın peşini bırakmayacağım” dedi. (EKMEK VE GÜL)