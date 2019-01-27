Guaido ve ABD’nin Venezuela hamlesi adım adım nasıl planlandı?

Venezuela’da Nicolas Maduro yönetimini tanımadığını açıklayarak kendini ‘geçici başkan’ ilan eden muhalif siyasetçi Juan Guaido’nun bu hamlesinin ABD yönetimi içinde nasıl karşılık bulduğunu Washigton Post gazetesi yazdı. Josh Rogin imzalı haberde, “üst düzey bir yetkiliye” dayandırılan bilgilere göre müdahale adım adım böyle planlandı:

Her şey aralık ayında, Venezuela’nın Guaido liderliğinde yeniden birleşen muhalefetinin, ABD yetkililerine Maduro’yu iktidardan indirmek için yeni planlarını anlatmasıyla başladı.

Guaido’nın ekibi Trump yönetimine Maduro’nun 10 Ocak’taki yemin töreninde Venezuela Anayasanın 233’üncü maddesini kullanarak Guaido’nun geçisi başkan ilan edileceğini ve seçim çağrısı yapacağını söyledi. Guaido’nun ekibi ABD’den açık destek istedi.

Zaten Maduro’ya karşı yeni yaptırımlar planlamakta olan Trump ekibi hedef değiştirerek muhalefetin resmen tanınmasına odaklandı. Dışişleri Bakanlığının Batı Yarıküreden sorumlu bürosu bu hamleye ABD’li diplomatların güvenliği gerekçesiyle karşı çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin yönettiği Amerikan Devletleri Örgütünün (OEA) Washington’daki toplantısında konuştu ve Venezuela silahlı kuvvetlerine Juan Guaido’yu korumaları çağrısı yaptı.

22 Ocak Salı günü, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton dar bir “ulusal güvenlik konseyi” toplantısı örgütledi. Konseyin tüm üyeleri değil sınırlı sayıda üst düzey yetkili; Dışişleri Bakano Pompeo, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow, Pentagon temsilcisi John Rood ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford katıldı.

Bolton, Pompeo, Mnuchin, Ross ve Kudlow, Trump’la Salı öğleden sonra Oval Ofis’te yaptıkları görüşmede Guaido’nun ‘diplomatik tanınması’ önerisini sundular ve Trump kabul etti.

Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Yardımcısı Pence, Trump, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ile ayrı ayrı toplantılarda Venezuela planını istişare etti

Salı gecesi Pence, Guadio’yu aradı ve ertesi gün planını hayata geçirmesi talimatını verdi, Trump ve ABD’nin kendisini destekleyeceğini söyledi.

Ardından Pence ve Pompeo Venezuela’ya karşı, ABD kuklası Latin hükümetlerden oluşturulan Lima Grubu ve diğer bölgesel müttefiklerle görüştüler.

23 Ocak Çarşamba günü Juan Guaido, hiçbir şekilde halk iradesine dayanmayan bir biçimde, kendini geçici başkan ilan etti. Trump, hemen bu hamleyi onayladı.

Juan Guaido | Fotoğraf: Miguel Gutierrez/EPA/AA

‘VENEZUELA ORDUSUNUN TUTUMU BELİRLEYİCİ’

Washington Post’a göre şimdi ise Trump yönetimi “sınırlı diplomatik ve ekonomik araçlara sahip Guaido’ya nasıl yardım edeceğini bulmaya çalışıyor”

Haberde ayrıca, Venezuela’da sürecin nasıl işleyeceğinin Venezuela ordusuna bağlı olduğu belirtilerek, “Başkanlığa siyasi olarak bağlı üstlerinin aksine alt süzey ordu yetkililerinin Maduro için ölmeyi göze almayabilecekleri ve Maduro’nun da bu durumu test etmek istemeyeceği” yorumu yapılıyor.

MADURO’YA MALİ ABLUKA SERTLEŞTİRİLECEK

Habere göre, “Bu arada Mnuchin ve Ross, uluslararası finans kuruluşlarına ve şirketlere ulaşarak Maduro’nun kendi bünyelerindeki Venezuela ulusal varlıklarına ulaşmasına izin vermemelerini istedi. Mnuchin ve Ross, hükümetleri ve şirketleri, her ne kadar son karar henüz verilmemiş olsa da ABD’nin Maduro ve kliğine yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının gelebileceği konusunda uyardı”

Trump’ın ulusal güvenlik uzmanı Bolton da Perşembe günkü açıklamasında Maduro yönetiminin “gelir kaynaklarını kesmeye” odaklandıklarını söylemişti.

Washisngton Post haberinde Trump yönetiminin yeni Venezuela politikasının “demokrasi, hukuk, insan hakları ve yolsuzluk”a dayandığı ancak bunun Rusya, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye politikalarıyla çeliştiği vurgusu yapıldı. (DIŞ HABERLER)