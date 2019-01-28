Bursa Barosu zorunlu arabuluculuğun 1 yıllık verilerini değerlendirdi

Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren işçilik alacakları ve işe iade konulu uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının bir yılını değerlendirdi. Anlaşma oranının Bursa’da yüzde 20’lerde kaldığını belirten İşel, “Zorunlu arabuluculuk uygulamasından dönülerek, daha önce olduğu gibi arabuluculuk başvurusunun ihtiyari şekilde devam etmesi gerekmektedir” dedi.

"TARTIŞILMAYA MUHTAÇ VERİLER"

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri ile Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyesi avukatların katıldığı basın toplantısında konuşan Av. İsmail İşel, resmi kaynaklara dayanılan haberlere göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir yılda toplam 354 bin 333 arabuluculuk başvurusu yapıldığı, bunun 234 bin 327’sinin anlaşmayla sonuçlandığı, 104 bin 272’sinde anlaşma sağlanmadığı, 15 bin 734 başvurunun ise halen müzakere masasında olduğunun açıklandığını ifade etti. Yine aynı haber içeriklerinde 2017 yılında iş mahkemelerinde 210 bin dava açılmasına karşın 2018 yılında açılan dava sayısının sadece 92 bin 482 olduğunun açıklandığını belirten İşel, “Bu verilere göre her 10 işçi-işveren uyuşmazlığından neredeyse 7’sinin anlaşmayla bitmiş olduğu anlamı çıkmaktadır ki, bu oran gerçekten de oldukça yüksek ve bizim için bir o kadar da şaşırtıcıdır. Yine açılan dava sayılarına ilişkin haberdeki veriler de oldukça iddialı olup, tartışılmaya da muhtaçtır” diye konuştu.

ANLAŞMA ORANI YÜZDE 20’LERDE

2018 yılı içinde Bursa Arabuluculuk Bürosuna yapılan başvuru sayısının 12 bin civarında olduğunu belirten İşel, “Bunlardan sadece 2 bin 800’ü anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre Bursa’daki arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma oranı yüzde 20’lerde kalmıştır. Bursa’ya ilişkin somut verilerden anlaşıldığı üzere, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki anlaşma oranı yüzde 20’ler seviyesinde kalmış, açılan dava sayıları açısından ise sadece yüzde 13 civarında bir düşüş ortaya çıkmıştır” dedi.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SINIRLAMA

Av. İsmail İşel, açıklamayı şu sözlerle tamamladı: “7036 sayılı kanunun temel amacı, iş mahkemelerinde açılan dava sayısını azaltmaktı. Bu yönde amaç/hedef gütmenin elbette anlaşılabilir bir yanı vardır. Fakat açılan dava sayılarını azaltmak için belirlenmiş yöntemlerin adaleti zedeleyici, hakka ulaşmayı zorlaştırıcı olmaması elzemdir. Hukukçular olarak bizlerin talep ve beklentisi; açılan dava sayılarını azaltmak için dava açma koşullarını zorlaştırıcı kanuni düzenlemeler yerine, mağdur tarafın dava açma gereği duymadan da hakkını almasını sağlayıcı/kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması yönündedir. Hak ve hürriyetlere sınırlama getirdiği yüksek mahkeme tarafından da kabul edilmiş olan ve taraflara, hazineye ve topluma ağır maddi külfetler yükleyen zorunlu arabuluculuk uygulamasından dönülerek, kanundan önce olduğu gibi arabuluculuk başvurusunun ihtiyari şekilde devam etmesini istiyoruz.” (BURSA)