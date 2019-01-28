Erdoğan: Güvenli bölgelere 4 milyon Suriyeli mülteci yerleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik askeri müdahale arzusunu bir kez daha dile getirirken sınırda güvenli bölge oluşturulması talebini de "Suriyeli mültecilere" bağladı. Erdoğan, ABD ile yürütülen güvenli bölge tartışmalarına ilişkin “İlk etapta ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli mültecinin evlerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 300 bin kişi döndü. İnşallah bu sayının milyonları geçeceğini bekliyoruz” dedi.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi’ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı’nda konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada, 4 milyon Suriyeli mültecinin evlerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü.

"35 MİLYAR DOLAR AKTARDIK"

Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Suriyeli kardeşlerimize bugüne kadar 35 milyar dolar kaynak aktardık. AB söz verdiği halde sözünü yerine getirmedi. Açık ve net söylüyorum: Bugün dünyamızda yaşanan sorunların temelinde, merhamet ve empati eksikliği vardır. Onca gelişmişliğe, ilerlemeye rağmen birkaç dolarlık sıtma örtülerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıramayan, mülteci botlarını şişleyen büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Görmeyelim mi, söylemeyelim mi, anlatmayalım mı?"

"14 MİLYON FİLİSTİNLİ KITLIĞIN PENÇESİNDE"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye olarak 2016 yılından bu yana dünyanın BM’den sonra en büyük örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığını yürütüyoruz. 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak sıkıntılı günler yaşadık. Kudüs’ten Filistin meselesine, Suriye’deki çatışmalardan Yemen’deki açlığa kadar pek çok krizle yüzleştik. İslam coğrafyasının farklı köşesinden mazlumların feryatları yükselmeye devam ediyor. Yemen’de insan ürünü en büyük açlık felaketi yaşanıyor. 14 milyon kardeşimizi kıtlığın ve açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. İslam dünyası çoğu kendi topraklarında vuku bulan bu krizlerle etkili bir mücadele yürütememiştir."

"SURİYE'DE DEAŞ KALMADI"

Suriye'de IŞİD varlığının kalmadığını söyleyen Erdoğan şöyle söyledi: "Suriye’de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyelinin evini terk etmesine neden olan zulüm ülkemizin çabalarıyla bir nebze hafiflemiştir. Astana görüşmeleriyle Suriye’de kalıcı çözüm için mesafeler alındı. Bugün Suriye’de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı, mevcutlarının da terör örgütü YPG’ye meşruiyet kazandırmak için bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. DEAŞ ortaya çıkışında belli güçlerin bölgedeki emellerine hizmet eden bir piyon olduğu ortaya çıkmıştı. Sivilleri katletmişti. Aynı dönemde terör örgütü Türkiye’yi hedef alarak birçok kanlı eyleme imza atmıştı. Batılı devletler, bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetine giriştiğinde farkına varmıştır."

"FIRAT’IN DOĞUSUNU HUZURA KAVUŞTURACAĞIZ"

YPG'nin IŞİD'lilerin silahlarıyla Rakka’dan çıkmasına izin verdiğini iddia eden Erdoğan şöyle devam etti: "En vahimi YPG/PYD terör örgütü tarafından bir kısım DEAŞ’lının ülkemize karşı eğitilmesi, silahlanmasıdır. Fırat’ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturacağız. Sahada askeri güçlerle temasımızı sürdürüyoruz. Olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomasiyi yürütürken bir sonrası için hazırlıkları tamamladık. İlk aşamada ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Azez, Cerablus, Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Tesis edeceğimiz güvenli bölgeyle bu sayının milyonları geçeceğine inanıyorum. Milyonlarca Suriyeliye kapımızı açtık. Batılı devletler gibi sığınmacıları toplama kamplarına, adalara mahkum etmedik. Bu insanlara sözde insan hakları havarisi ülkeler gibi vebalı muamelesi yapmadık." (HABER MERKEZİ)