Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti

Fransa’da 17 Kasım'dan bu yana Macron hükümeti karşıtı protestolar düzenleyen sarı yelekliler hareketinin liderlerinden Jerome Rodrigues’in cumartesi günü düzenlenen gösterilerde gözüne isabet eden plastik mermi nedeniyle bir gözünü yitirdiği açıklandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te cumartesi günü düzenlenen gösterilere polis müdahale etmiş, plastik mermi ve biber gazı kullanmıştı. Fransa polisi, Rodrigues’in bir gözünü plastik mermi nedeniyle kaybetmediğini, sarı yelekliler liderinin yakınına düşen bir biber gazı kapsülünün yerden sekerek Rodrigues’in gözüne isabet ettiğini iddia ediyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Jerome Rodrigues’in avukatları ise polisini iddialarının yersiz olduğunu ve müvekkillerine doğrudan nişan alındığını ve plastik mermi ile ateş açıldığını savunarak Paris emniyetini orantısız güç kullanmakla suçluyor.

Rodrigues’in avukatı Philippe de Veulle, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, “Hayat boyu engelli olacak. Hem kendisi hem de ailesi için büyük bir trajedi” dedi.

‘MACRON’A DAVA AÇACAĞIM’

Pazar günü LCI televizyon kanalının yayınına hastaneden bağlanan Rodrigues ise “Her şey çok hızlı gelişti. İki kez saldırıya uğradım. Ayağıma bir biber gazı kapsülü isabet etti. Plastik mermi de gözüme geldi. Macron, (Fransa İçişleri Bakanı Christophe) Castaner ve bana ateş açan polis memuru hakkında davacı olacağım. Ne olursa olsun pasifist duruşumu koruyacağım” dedi.

ŞİDDET UYGULAYAN POLİSLER HAKKINDA 81 SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle en az 69 vatandaş yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın vatandaşlara karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde 1730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polise, kullandığı biber gazının birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti. (DIŞ HABERLER)

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