Polisi yumruklayan eski boks şampiyonu için 114 bin avro toplandı

Sarı Yelekliler, geçtiğimiz Cumartesi günkü eylemde bir polis memurunu yumrukladıktan sonra teslim olan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için başlattıkları kampanya ile 114 bin avro topladı. Hükümetin tepkisi üzerine internet üzerinden başlatılan kampanyaya son verildi.

2007 ve 2008'de Fransa Hafif Ağırsiklet Box Şampiyonu olan ve 2013'te boksu bıraktıktan sonra memur olarak çalışmaya başlayan Dettinger'in eylemde polis memuruna yumruk attığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

french boxer VS the police riot in france pic.twitter.com/AhTGo8xWwe — Anthony (@maxAECextended) 6 Ocak 2019

BBC Türkçe'nin haberine göre Dettinger, polisin eşi ve bir arkadaşına gözyaşartıcı gaz sıkmasına tepki olarak kendisini savunduğunu söylemiş ve özür dilemişti.

İnternette Christophe Dettinger için başlatılan kampanya ile 114 bin avro toplandı. Kampanyada toplanan paraların pazartesi günü polise teslim olan Dettinger'in savunma masrafları için kullanılacağı açıklandı.

HÜKÜMET'TEN KAMPANYAYA TEPKİ

Birçok bakan, Dettinger'e tepki göstermiş, kampanyaya bağışta bulunanların şiddete 'alanen destek verdiğini' öne sürmüştü. Tepkiler üzerine internet üzerinden başlatılan kampanyaya son verildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en etkili protestosu haline geldi. Eylemlerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Geçtiğimiz haftasonu düzenlenen eylemlere 50 bin kişinin katıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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