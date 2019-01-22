Fransa'da biber gazı sıkacak polisler kamera taşımak zorunda olacak

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, cumartesi günü itibarıyla sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak polislerin yaya kamerası taşıyacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Senato'da konuşan Castaner, polis şiddeti şikayetlerinde bu görüntülere başvurulabileceğini belirtirken, "saldırıya uğrayan" polisin biber gazı kullanabileceğini savundu.

Castaner, ayrıca "eylemlerde şiddete başvuranlara karşı" sert cezalar uygulanmasını öngören yasa tasarısının Ulusal Mecliste onayladığında yaklaşık 100 kişinin eyleme katılmasının yasaklanabileceğini vurguladı.

Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

"14 KİŞİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ"

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın vatandaşlara karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde 1730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polise, kullandığı biber gazının birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

"İZİNSİZ GÖSTERİ" CEZASI VE EYLEME KATILIM YASAĞI YOLDA

Protestoların 17 Kasım’dan bu yana şiddetlenerek artması nedeniyle hükümet daha ağır adımlar atmaya hazırlıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddete başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için" yeni bir yasa çıkaracaklarını söylemişti.

Düzenlemenin eylemlerde maske takılmasını da yasaklaması planlanıyor.

Yasa, aynı zamanda "olay çıkaranların" tüm bilgilerinin yer alacağı bir liste oluşturulmasının önünü açıyor. Listede yer alan kişilerin eylemlere katılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Yasa eylemler sırasında ortaya çıkan zararın da eyleme katılanlar tarafından karşılanmasını öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. (DIŞ HABERLER)

Sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftada devam etti

'Sarı Yelekliler' eylemlerinde şiddet uygulayan polislere soruşturma