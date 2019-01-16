Sarı Yelekliler için Fransa İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Fransa'da Boyun Eğen Fransa Hareketi'nden milletvekili Ugo Bernalicis, Sarı Yelekliler'in gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bernalicis, yaptığı açıklamada, Castaner'i insanların özgürlüklerini kısıtlayan bir bakan olarak nitelendirdi.

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemi yasaklandı

Ugo Bernalicis, Yargıtay Savcısı François Molins'e, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle Castaner'i şikayet ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Castaner'in, "Sarı Yeleklilerin düzenlediği eylemlere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğu" şeklindeki ifadesine tepki gösteren Bernalicis, sarı yeleklilerin gösteri hakkı olduğunu savundu.

Fransa'da geçtiğimiz haftasonu Sarı Yelekliler 9'uncu kez daha sokağa çıktı. Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin istifa etmesi talebine dönüştü. Protestolarda şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Sarı Yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, 1000'den fazla kişiye hapis cezası verildi. (DIŞ HABERLER)

Fransa'da pes etmeyen Sarı Yelekliler'in eylemleri 9'uncu haftasında

Fransa’da sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı