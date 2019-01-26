Fransa'da Sarı Yelekliler 11'inci kez sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri 11'inci haftasında da devam etti. Polisin eylemlere müdahalesinde Paris'te 22 kişi, Evreux'de 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da sarı yelekliler başta başkent Paris olmak üzere ülke çapında Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartlara karşı kasım ayında başlayan ancak daha sonra hükümete öfkeye dönüşen eylemlerin 11'inci haftası yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi Bastille Meydanı'na yürürken bir başka yürüyüş de Denizaşırı Ülkeler Bakanlığından Facebook'un Paris'teki merkezine gerçekleştirildi. Polisin eylemlere müdahalesinde Paris'te 22 kişi gözaltına alınırken, Evreux kentindeki eylemde 2 kişi gözaltına alındı.

Toulouse ve Nantes şehirlerindeki protestolarda da polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Sarı Yelekliler, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu önünde de eylem yaptı.

Fransa'da ülke genelinde yapılan eylemlere 22 bin kişi katıldığı belirtildi.

AA'ya konuşan Sarı Yelekli François Valerie, insanların yaşamakta zorlandıklarını ifade ederek, "Macron zenginleri ve büyük şirketleri destekliyor. Ama biz bataklıktayız. Uzun yıllardır bu şartlardayız. Bize verilen sadece kırıntılar" diye konuştu.

Fransa'da akaryakıt zamlarına, ekonomiye Macron hükümetine karşı eylemler 17 Kasım 2018'de başladı. Eylemlerde bugüne kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. (DIŞ HABERLER)